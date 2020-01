Thực hư thông tin cửa khẩu Hữu Nghị 'đóng cửa' vì bệnh viêm phổi corona

Thượng tá Bùi Xuân Tài, Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, mới đây nhất Công ty phát triển du lịch Đại Hữu (Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) đã gửi văn bản cho đồn Biên phòng Hữu Nghị thông báo: Do yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virut corona mới, phòng ngừa lây nhiễm tiếp xúc đông người và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách; khu du lịch Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) sẽ đóng cửa từ ngày 26/1 (mồng 2 tết) đến khi mở cửa trở lại sẽ thông báo sau.

“Đây mới là văn bản của doanh nghiệp, chứ không phải của chính quyền hoặc ngành chức năng phía Trung Quốc”. Thượng tá Tài nói.

Theo báo cáo của đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong hai ngày Tết (mồng 1 và mồng 2) có 1267 khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị. Cửa khẩu vẫn hoạt động bình thường.

Lực lượng chức năng triển khai tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp bằng cách cấp tờ khai y tế, theo dõi thân nhiệt bằng máy đo hiện đại của cơ quan kiểm dịch y tế.

Khách qua cửa khẩu Hữu Nghị được giám sát chặt chẽ .Ảnh do ngành Y tế Lạng Sơn cung cấp

Ông Lý Kim Soi, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn cho biết, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm chủng virus Corona mới (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trong số du khách Trung Quốc tại cửa khẩu.

Mọi hành khách sau khi tiến hành khai báo y tế đều có hồ sơ lưu tại cửa khẩu để bộ phận kiểm dịch quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn, khi phát hiện trường hợp người dân hoặc hành khách bị sốt, nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cửa khẩu, các trường hợp này sẽ được đưa vào khu cách ly tạm thời có các bác sĩ trực 24/24, sẵn sàng thăm khám, điều trị.

Nếu các trường hợp nghi nhiễm nCoV tiếp tục sốt không rõ nguyên nhân sẽ được chuyển tới khu cách ly chỉ định của tỉnh Lạng Sơn tại 2 địa điểm: Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.