Thực hư thỏa thuận giữa AFC và Trung Quốc: Tuyển Việt Nam có cơ hội sớm trở lại giải châu Á?

Đội tuyển U20 Việt Nam còn một cơ hội để không bỏ lỡ VCK U20 châu Á quá lâu.

Sau khi xuống hạng bởi kết quả vòng loại, U20 Việt Nam chắc chắn vắng mặt tại VCK U20 châu Á 2027. Ngoài ra, đoàn quân áo đỏ cũng không được tham dự vòng loại tranh vé đến với VCK U20 châu Á 2029. Trước đó vào năm 2025, U20 Việt Nam đã không lọt vào VCK U20 châu Á.

Theo giới chuyên môn, việc đội tuyển U20 vắng mặt ở 3 kỳ U20 châu Á liên tiếp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Trước tình hình này, một phương án được đề xuất để U20 Việt Nam có thể không cần chờ đến năm 2031 để trở lại với giải châu Á: Việt Nam đăng cai giải đấu năm 2029.

U20 Việt Nam chắc chắn vắng mặt tại VCK U20 châu Á 2027

Một số nguồn tin từng cho rằng Trung Quốc sẽ làm chủ nhà của 2 kỳ U20 châu Á 2027 và 2029. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, LĐBĐ châu Á (AFC) chưa hề công bố địa điểm đăng cai giải đấu năm 2029. Văn bản chính thức được AFC ban hành vào cuối năm 2025 chỉ xác nhận Trung Quốc sẽ tổ chức VCK U20 châu Á 2027.

Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam về lý thuyết vẫn có thể sắm vai chủ nhà của VCK U20 châu Á 2029, qua đó giúp U20 Việt Nam được trở lại sớm hơn với đấu trường châu lục. Nhưng việc đăng cai giải đấu cấp độ châu lục phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và sẽ cần một kế hoạch lớn. Điều quan trọng hơn là U20 Việt Nam cần được cải thiện để sẵn sàng cho sân chơi châu lục. Nếu không, việc dự giải châu Á sẽ kém đi phần ý nghĩa.

Trong quá khứ, Đông Nam Á đã nhiều lần là địa điểm đăng cai VCK châu Á. Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia rồi Philippines đều đã từng làm chủ nhà giải đấu. Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm tổ chức một số giải đấu cấp châu lục như Asian Cup nữ (2008 và 2014), U17 châu Á 2000 và đồng đăng cai Asian Cup 2007.