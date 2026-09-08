Cầu thủ Việt Nam từng dự World Cup giải nghệ ở tuổi 28, chuyển sang làm VĐV pickleball

Từng cùng U20 Việt Nam góp mặt tại U20 World Cup 2017, nhưng sự nghiệp của cầu thủ này sau đó phải dừng lại đúng ở độ tuổi đẹp nhất.

Theo đó, Tống Anh Tỷ đã quyết định giải nghệ sau khi mùa giải 2024/25 khép lại và chuyển hẳn sang tập luyện, thi đấu pickleball. Đây là cái tên từng nằm trong danh sách U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017, nhưng sau này đã không thể tỏa sáng để vươn lên thành ngôi sao tại V.League.

Tống Anh Tỷ ngày còn khoác áo U20 Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Giờ đã giải nghệ và chuyển sang thi đấu pickleball được gần 1 năm. (Ảnh: FBNV)

Tống Anh Tỷ sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo CLB Bình Dương. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, cầu thủ này được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập dự U20 World Cup 2017 và có 2 lần ra sân ở các trận giao hữu trước giải gặp U20 Argentina và U20 Vanuatu. Tuy vậy đến vòng chung kết, Tống Anh Tỷ đã không có cơ hội được thi đấu.

Trở về sau giải đấu tại Hàn Quốc, Tống Anh Tỷ tiếp tục khoác áo CLB Bình Dương đến giữa mùa giải 2024/25. Tổng cộng, anh có 78 lần ra sân tại V.League, ghi 3 bàn thắng, 5 kiến tạo, chơi 3.650 phút, trung bình hơn 46 phút/trận. Đây là con số khá khiêm tốn, khi mà Tống Anh Tỷ được đôn lên đội một CLB Bình Dương từ tháng 1/2016 và gắn bó tới tháng 2/2025.

Sau đó, tiền vệ này chuyển tới CLB Bình Phước, nhưng cũng chỉ gắn bó tới hết giải hạng Nhất 2024/25 thì chia tay. Ở tuổi 28, Tống Anh Tỷ quyết định giải nghệ. Sau quãng thời gian tìm định hướng cho bản thân, anh quyết định trở thành một VĐV pickleball.

Tống Anh Tỷ (trái) gặt hái được khá nhiều thành tích ở các giải pickleball phong trào. (Ảnh: FBNV)

Với nền tảng thể thao cùng nỗ lực tập luyện, Tống Anh Tỷ thường xuyên chia sẻ hình ảnh đạt được một số thành tích tại các giải đấu phong trào sau gần 1 năm tập luyện. Nếu tiếp tục có sự đầu tư bài bản, không loại trừ khả năng Tống Anh Tỷ có thể gặt hái thêm những thành công cùng pickleball trong tương lai.