HLV Park Hang-seo ngược dòng thắng ấn tượng ở Thai League, được truyền thông Thái Lan khen hết lời

Khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự của HLV Park Hang-seo được truyền thông Thái Lan đánh giá cao sau trận mở màn Thai League 2 2026/27.

Vào tối 6/9, HLV Park Hang-seo có trận ra mắt Thai League 2 khi cùng Kanchanaburi FC tới làm khách của Satun FC tại vòng 1. Đội bóng của thầy Park mở tỉ số ở phút 30, nhưng rồi bị đội bạn dẫn ngược 2-1 sau khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, những sự điều chỉnh của ông đã phát huy tác dụng. Lần lượt Robson Duarte, Phasakon Sripudong và John Baggio lập công, giúp Kanchanaburi FC ngược dòng thắng 4-2. Kết quả này giúp họ dẫn đầu bảng sau lượt trận ra quân.

HLV Park Hang-seo thắng trận ra quân Thai League 2.

Bình luận về trận đấu này, trang tin Think Curve của Thái Lan nhận xét: “Kanchanaburi bị dẫn 1-2 sau hiệp 1 và lối chơi khá thiếu ổn định. Tuy nhiên, phải thực sự dành lời khen cho HLV Park Hang-seo, khi ông tung Phasakon Sripudong vào sân trong hiệp 2 và điều chỉnh vị trí của Robson Duarte.

Đây trở thành bước ngoặt quan trọng của trận đấu, khi Robson đóng vai trò then chốt trong lối chơi tấn công, đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trong khi đó, cầu thủ đa năng Phasakon cũng đã đền đáp niềm tin của chiến lược gia người Hàn Quốc bằng cách ghi tên mình vào bảng tỷ số.

Sau đó, John Baggio ghi bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng kịch tính 4-2 cho Kanchanaburi FC. Dù lối chơi của toàn đội vẫn còn những điểm cần khắc phục, nhưng HLV Park Hang-seo đã cho thấy tài đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự của mình”.

Kanchanaburi FC dẫn đầu sau vòng 1.

Trong khi đó, trang tin Khobsanam nhận xét: “Chúng ta đã quen thuộc với phong cách huấn luyện của ông Park Hang-seo từ thời ông ấy còn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đội bóng do chiến lược gia này dẫn dắt luôn thể hiện rõ sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần, nỗ lực chiến đấu không ngừng nghỉ và thái độ không bao giờ bỏ cuộc.

Theo tìm hiểu, những người được hỏi đều cho biết quá trình chuẩn bị trước mùa giải 2026/27 của Kanchanaburi FC vô cùng khắc nghiệt. Đó là yêu cầu mà HLV Park Hang-seo đặt ra.

Trận mở màn cũng luôn khó khăn, nhưng cuối cùng đội bóng của HLV Park Hang-seo đã thắng ngươc Satun FC 4-2. Lối chơi của Kanchanaburi FC chưa quá hoa mỹ, nhưng điều đáng khen ngợi là tất cả các cầu thủ đều có thể lực tuyệt vời.

Hàng thủ phần nào cho thấy sự chắc chắn cần có, cùng với đó là cách chuyển đổi trạng thái để phản công. Đây cũng chính là điều giúp họ có bàn thắng thứ 3 và thứ 4”.

Cục diện nhóm đầu Thai League 2 sau vòng 1.

Thai League 2 2026/27 có 18 đội tham dự, thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Đội vô địch và á quân sẽ thăng hạng lên Thai League 1, còn các đội từ hạng 3 đến hạng 6 dự vòng play-off tranh 1 suất lên hạng còn lai.

HLV Park Hang-seo được giao nhiệm vụ giúp Kanchanaburi FC trở lại Thai League 1. Mùa trước, đội bóng này đã bị xuống hạng.