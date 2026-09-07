Nỗi đau với lứa Công Phượng, thất bại của U20 Việt Nam và bài học đáng ngẫm từ chuyện của thầy Park

Thất bại ở một giải đấu không có nghĩa lứa cầu thủ đó không còn hi vọng!

BÀI HỌC TỪ LỨA CÔNG PHƯỢNG

U20 Việt Nam vừa trải qua một chiến dịch đáng quên, nhưng thất bại ở tuổi 19-20 không thể là “bản án” cho cả một thế hệ. Phía trước những cầu thủ trẻ vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Ba trậ đấu, ba thất bại. Thua U20 Triều Tiên 0-3, thua U20 Palestine 1-2 rồi khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng thất bại 1-3 trước U20 Iran. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi đứng cuối bảng C và chính thức lỡ hẹn với vòng chung kết.

Đó chắc chắn là một kết quả khó nuốt. Nhưng nếu chỉ nhìn vào bảng thành tích ấy để kết luận rằng bóng đá Việt Nam vừa sở hữu một thế hệ cầu thủ kém cỏi, có lẽ chúng ta đang quá vội vàng.

U20 Việt Nam đang phải chịu nhiều chỉ trích. (Ảnh: Linh Đan)

Chín năm trước, SEA Games 2017 là một trong những thất bại cay đắng nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ trẻ.

U22 Việt Nam khi ấy được kỳ vọng rất lớn với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh... Nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Thất bại ấy tạo ra một cú sốc lớn, khiến HLV Hữu Thắng quyết định từ chức ngay trong buổi họp báo sau trận.

Niềm tin chạm đáy. Những cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá Việt Nam bỗng đứng trước hàng loạt dấu hỏi. Nhưng rồi chỉ vài tháng sau, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

HLV Park Hang-seo xuất hiện. Trong tay ông vẫn là những nhân tố ấy, nhưng kết quả thu về lại khác rất nhiều. Tháng 1/2018, tức 5 tháng sau, những cầu thủ từng trải qua nỗi đau SEA Games 29 lại cùng U23 Việt Nam tạo nên hành trình lịch sử tại VCK U23 châu Á ở Trung Quốc, khi lọt vào tới trận chung kết.

Đó là một lời nhắc nhở rất đáng giá, rằng một thất bại ở một giải trẻ đôi khi chỉ là một chương buồn, chứ chưa bao giờ là lời phán quyết cuối cùng cho cả một lứa cầu thủ.

Lứa Công Phượng từng chịu thảm bại tại SEA Games 2017 nhưng sau đó bùng nổ ở cấp độ U23 và ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo. (Ảnh: VFF)

THẾ KHÓ VỀ LỰC LƯỢNG VỚI U20 VIỆT NAM

Với lứa U20 Việt Nam hiện tại, các em mới chỉ đang ở độ tuổi 18, 19 và còn cả một chặng đường rất dài phía trước.

U20 Việt Nam thua cả ba trận ở vòng loại U20 châu Á 2027, rõ ràng có những vấn đề cần mổ xẻ. Từ chuyên môn, khả năng tổ chức lối chơi, bản lĩnh thi đấu cho đến những sai lầm cá nhân.

Những điều ấy cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, nhưng cũng không có nghĩa là bi quan. Các cầu thủ trẻ cần được chỉ ra điểm yếu để sửa chữa, chứ không phải bị đóng khung bởi một giải đấu thất bại.

Nguyễn Quốc Khánh và đồng đội cần tự nhìn nhận lại thất bại để rút ra những bài học. (Ảnh: Linh Đan)

Trên thực tế, một trong những khó khăn lớn nhất của đội tuyển U20 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị là việc chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong toàn bộ thời gian tập trung.

Ở đợt tập trung đầu tiên, đội có khoảng 15 ngày tập luyện nhưng chưa thể hội đủ lực lượng do một số CLB tại V.League không nhả quân. Điều này ảnh hưởng nhất định đến quá trình xây dựng sự gắn kết và vận hành các phương án chuyên môn.

Sang đợt tập trung tiếp theo, đội chỉ có khoảng 7 ngày chuẩn bị, trong khi một số cầu thủ thuộc các CLB V.League mới bắt đầu rải rác hội quân.

Việc lực lượng không ổn định trong quá trình chuẩn bị khiến Ban huấn luyện gặp thêm khó khăn trong việc xây dựng bộ khung và tạo sự đồng bộ về lối chơi.

Riêng với lực lượng của SLNA, có 6 cầu thủ thuộc diện được triệu tập. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, trung vệ Hoàng Minh Hợi và hậu vệ Nguyễn Tấn Minh không thể lên tập trung do phải ở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải V.League mới. Trần Quốc Hòa có lên tập trung nhưng sau đó gặp chấn thương.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Lê Phát – một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển khi từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 – cũng đã phải trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải V.League mới và sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở hai trận còn lại.

U20 Việt Nam xuống hạng, khiến lứa cầu thủ 2009 không được tranh vé dự vòng loại U20 châu Á 2029. (Ảnh: Linh Đan)

QUÂN HAY CẦN TƯỚNG GIỎI

Những yếu tố trên là bối cảnh khách quan ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của một đội tuyển trẻ, đặc biệt trong giai đoạn cần thời gian tập trung đầy đủ để xây dựng sự ổn định và gắn kết.

Vì thế, đừng vội dùng một đội hình U20 của năm 2026 để đánh giá toàn bộ thế hệ cầu thủ sinh năm 2007. Và không chỉ vậy, câu chuyện có thể còn nằm ở cả HLV.Cũng những con người ấy, vào tay HLV Hữu Thắng thì dừng bước từ vòng bảng SEA Games, nhưng tới lượt HLV Park Hang-seo thì kỳ tích lại xảy ra ở cấp độ châu lục. Lứa cầu thủ U20 Việt Nam này cũng vậy. Họ không thành công với cách làm của HLV Yutaka Ikeuchi, nhưng biết đâu một chiến lược gia khác có thể giúp các cầu thủ này phát huy tốt hơn khả năng của mình.

Bóng đá trẻ cần cả một quá trình để phát triển. Các cầu thủ cần được thi đấu cọ xát, cần được chỉ bảo để sửa chữa sai lầm, và cần có những người thầy phù hợp để phát huy năng lực.

HLV Ikeuchi khó lòng giữ được ghế sau thất bại tại vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: Linh Đan)

VĨ THANH

Lứa cầu thủ sinh năm 2007 của bóng đá Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội. Hai năm nữa, họ sẽ trở thành nòng cốt của U22 Việt Nam dự SEA Games 2029. Thậm chí, một số gương mặt hoàn toàn có thể được đôn lên U22 sớm hơn để hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028.

Nói cách khác, trận thua Iran chưa khép lại câu chuyện của họ. Nó chỉ khép lại một giải đấu. Và có lẽ, đây chính là lúc bóng đá Việt Nam cần bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không tô hồng thất bại. Không né tránh những điểm yếu. Nhưng cũng đừng biến một giải đấu thất vọng thành “bản án” dành cho cả một thế hệ.

Tương lai vẫn còn rộng mở với Gia Bảo và các đồng đội. (Ảnh: Linh Đan)

Chín năm trước, sau cơn mưa SEA Games 2017, bóng đá Việt Nam đã nhìn thấy cầu vồng ở Thường Châu. Biết đâu đó, sau cơn mưa hôm nay, một vài cầu thủ U20 Việt Nam cũng sẽ trưởng thành theo cách mà chính chúng ta chưa thể hình dung.

Phía trước các em vẫn là bầu trời. Và nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam lúc này là tìm ra cách tốt nhất để giúp các em bay cao!