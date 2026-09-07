Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ không kịp bình phục chấn thương và sẽ vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026, buộc HLV Kim Sang-sik phải tìm phương án thay thế.

ĐT Việt Nam vừa đón nhận thông tin không vui trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 khi Nguyễn Văn Vĩ được xác định không thể kịp trở lại sau chấn thương.

Văn Vĩ gặp vấn đề trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 với Thái Lan. Sau một pha bứt tốc bên hành lang trái, hậu vệ của Nam Định bị đau ở cơ đùi sau và phải rời sân sớm để kiểm tra.

Theo HLV Vũ Hồng Việt, kết quả chụp phim cho thấy Văn Vĩ bị rách cơ tương đối nặng và dự kiến cần hơn một tháng mới có thể trở lại thi đấu. Trong khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh vào cuối tháng 9, khoảng thời gian hồi phục khiến cầu thủ này chắc chắn không thể góp mặt.

Đây là tổn thất đáng kể đối với HLV Kim Sang-sik. Văn Vĩ thời gian qua đã trở thành lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ trái nhờ khả năng lên công, về thủ cùng nền tảng thể lực tốt.

Tại AFF Cup 2026, cầu thủ Nam Định tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik. Anh đá chính và thường xuyên xuất hiện trong những tình huống tấn công bên cánh trái, đồng thời đảm nhiệm tốt nhiệm vụ phòng ngự.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Văn Vĩ đến ở trận gặp Indonesia tại vòng bảng. Phút thứ 6, hậu vệ này có pha dứt điểm từ góc khá hẹp bên cánh trái, đưa bóng vào lưới và mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Chung cuộc, đội tuyển giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách.

Không chỉ đóng góp ở khâu phòng ngự, Văn Vĩ còn cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công đáng chú ý. Theo thống kê được dẫn lại, hậu vệ 28 tuổi đã ghi 6 bàn sau 18 lần khoác áo ĐT Việt Nam trong hai năm qua.

Việc Văn Vĩ vắng mặt khiến HLV Kim Sang-sik phải sớm tính toán phương án nhân sự mới cho hành lang trái. Phan Tuấn Tài và Đoàn Văn Hậu có thể được cân nhắc, trong khi Cao Pendant Quang Vinh cũng là một lựa chọn đáng chú ý nếu được triệu tập trở lại.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Philippines vào ngày 26/9. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Trong bối cảnh giải đấu diễn ra không lâu nữa, việc mất một trong những lựa chọn quan trọng ở hành lang trái chắc chắn khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho ĐT Việt Nam.