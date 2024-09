Thực hư hình ảnh Trang Nemo được ra tù

Báo Công Thương đưa tin, trên mạng xã hội Facebook mới đây chia sẻ hình ảnh, video về Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo), ngụ phường 14, quận 10, TP. HCM được mãn hạn tù.

Theo đó, video này ghi lại cảnh Trang Nemo đeo kính đen, tay cầm túi xách, gương mặt rạng rỡ đi giữa đám đông hiếu kỳ (có thể là người nhà của những phạm nhân khác). Sau đó, người phụ nữ này di chuyển về phía một người đàn ông được cho là chồng của cô.

Trên trang cá nhân “Trang Nemo” với 20.000 người theo dõi, xuất hiện dòng trạng thái: “Vô vàn lời chúc của mọi người dành cho em. Em vui lắm ạ, không trả lời tin nhắn hết mọi người đừng giận em nha. Cho em vài ba bữa thích nghi cập nhật tình hình sau ạ”.

Hình ảnh Trang Nemo được cho là mãn hạn tù, trở về với gia đình. Ảnh: Báo Công Thương

Ở dòng trạng thái trước đó, Facebook này cũng đăng tải một đoạn video dài 17s ghi lại cảnh Trang Nemo ngồi trên xe ô tô kèm câu nói “Xin chào mọi người, mình đã về tới rồi”.

Phía dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ cảm xúc, chúc mừng Trang Nemo và gia đình. Ngoài ra, cũng không ít người bình luận với giọng giễu cợt như “Ra tù mà như người nổi tiếng”, “Từ khi nào tội phạm ra tù mà như idol giới trẻ vậy?”.

Theo Dân Việt , Trang Nemo đã được trở về gia đình chiều nay (2/9) và lí do được trở về sớm hay đúng thời hạn chưa được phát ngôn.

Trước đó, ngày 8/3, Trang Nemo đã tự nguyện thi hành án tại một nhà tạm giữ Công an quận 10 tại TP.HCM về tội gây rối trật tự công cộng.

Tháng 9/2023, TAND TP.HCM tuyên án phúc thẩm y án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi Trang Nemo) về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, TAND TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng về TAND quận 1 để ra quyết định thi hành án.

Theo hồ sơ, Trang Nemo có chỗ ở hiện tại ở quận 10, vì vậy, TAND quận 1 đã ủy thác sang cho TAND quận 10 để tiến hành các thủ tục, ra quyết định thi hành án.

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận 1, TP.HCM. Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16/1/2022, chị My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo ở quận 1. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài.

Trong quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện, kết quả chẩn đoán thương tích 3%. Vụ việc được phía Trang Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem, gây náo loạn một đoạn đường Nguyễn Trãi.

Công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc.