Thực hư công an đánh rồi tạm giữ 2 phóng viên ở Bình Dương

Trưa ngày 8/9, tài khoản facebook B.T đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh hai nam thanh niên giằng co với một người mặc sắc phục công an, đồng thời cáo buộc đây là hình ảnh công an đánh 2 phóng viên.

Chỉ sau vài giờ, đoạn clip này được chia sẻ và có đến hơn 7 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Chưa hết, tài khoản B.T còn tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh và viết: “N.H.P, thượng úy công an phường An Phú đánh phóng viên khi đang tác nghiệp. Vì đang đánh bị người dân quay phim nhiều quá, anh đánh chưa đã nên mang về phường và gôm hụi hơn 10 người công an, dân phòng ập vô đánh 2 phóng viên nằm tại chỗ, sau đó mang đi bệnh viện khám”.

Trên thực tế, đoạn clip được chia sẻ trước đó, không thể hiện rõ hành vi của ngươi mặc sắc phục. Thay vào đó, chỉ là hình ảnh người mặc sắc phục định rời đi nhưng bị hai thanh niên giữ lại. Người mặc sắc phục công an chỉ được giải vây khi có lực lượng đến hỗ trợ.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Người mặc sắc phục công an xuất hiện trong video là một cán bộ thuộc Công an phường này.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Công an phường An Phú cho biết: Trưa 8/9, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm người tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn. Thế nên trung úy N.H.P đã xuống hiện trường ghi nhận.

Tại đây, trung úy P phát hiện có người dùng flycam bay trên nhà người dân nên đề nghị ngưng, đồng thời thu giữ để lập biên bản.

Tuy nhiên, chiếc flycam sau đó bị người quay mang đi giấu. Từ đó, xảy ra việc giằng co giữa hai bên. Hai thanh niên sau đó được xác định tên T. và Th. có hành vi cản trở nên bị lực lượng công an phường An Phú đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên nói họ chỉ là người dân chứ không phải là phóng viên báo chí như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Cũng theo đại diện Công an phường An Phú, người quay video tung lên mạng đi chung với hai thanh niên kể trên cùng một số người khác. Lý do những người này xuất hiện ở địa bàn là vì có hai hộ dân xảy ra tranh chấp đất đai nên đến để can thiệp.

Hiện công an TP Thuận An đang xác minh, làm rõ thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.