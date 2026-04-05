Thực hư clip xoạc "viral" của nữ nhân viên xinh đẹp, dân tình "mắt tròn mắt dẹt" ngỡ ngàng

Mạng xã hội video bất ngờ lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nữ nhân viên mặc đồng phục màu xanh, được cho là của một hệ thống siêu thị điện máy nổi tiếng tại Việt Nam. Cô thực hiện màn xoạc dọc điệu nghệ ngay giữa lối đi của cửa hàng. Hình ảnh này ngay lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận trái chiều từ sự ngỡ ngàng của cư dân mạng.

Màn "xoạc dọc" gây sốc giữa siêu thị điện máy

Chỉ trong một thời gian ngắn, đoạn video với sự xuất hiện của tài khoản có tên "Tú Linh" đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bối cảnh clip là không gian trưng bày tủ lạnh của một cửa hàng điện máy lớn, với hàng dài sản phẩm được xếp ngăn nắp.

Trong clip, cô gái có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, diện áo phông xanh và quần ngắn đen khiến người xem dễ liên tưởng ngay đến nhãn hàng có màu sắc nhận diện tương tự. Điều khiến đoạn clip "gây bão" là khoảnh khắc cô nhân viên này đột ngột thực hiện một động tác xoạc dọc cực kỳ dứt khoát và điệu nghệ bên cạnh chiếc tủ lạnh đang trưng bày.

Hành động quá đỗi gợi cảm, phi truyền thống của "nhân viên" đã khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt", không ngừng bình luận và chia sẻ.

Hàng nghìn bình luận ngay lập tức xuất hiện dưới đoạn clip, chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tích cực thì có nhiều bình luận tập trung vào nhan sắc và sự dẻo dai của cô gái. Ngược lại, không ít cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của clip. Họ cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu like của một TikToker chứ không phải nhân viên thực sự của cửa hàng.

Một số bình luận thẳng thắn: "AI", "fake", hoặc đặt câu hỏi về quy định của nhãn hàng: "Cửa hàng nào mà nhân viên được phép ăn mặc và hành động thế này?". Họ cho rằng hành động này là không phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu.

Sự thật đáng quan ngại về chiêu trò mạo danh thương hiệu để trục lợi

Xem kỹ đoạn clip, không khó để phát hiện nhiều điểm đáng ngờ. Mặc dù màu sắc đồng phục gợi nhớ đến nhãn hàng nổi tiếng màu xanh nhưng khi quan sát kỹ trong một số phân cảnh của clip, dòng chữ trên áo phông xanh của cô gái không phải là logo chính thức. Điều này chứng tỏ đây không phải là nhân viên chính thức mà đã cố tình sử dụng bộ đồng phục có màu sắc tương tự để tạo sự nhầm lẫn và thu hút sự chú ý.

Gương mặt mỹ nhân áo xanh là điểm quan trọng nhất khiến clip bị nghi ngờ là sản phẩm của công nghệ AI hoặc kỹ xảo hình ảnh. Gương mặt của "Tú Linh" quá hoàn hảo, các đường nét dường như được lập trình để đạt chuẩn "visual" lý tưởng. Tư thế xoạc chân trông không tự nhiên. Nhiều cư dân mạng cho rằng khả năng cao cô gái xinh đẹp này chỉ là một "mỹ nhân ảo" được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo.

Có thể khẳng định đây không phải là clip của một nhân viên thật mà là một chiêu trò Marketing đen tối được dàn dựng tinh vi. Kẻ gian hiểu rõ sức hút của "gái xinh" và sức ảnh hưởng của các thương hiệu quốc gia. Chúng cố tình tạo ra một nhân vật ảo mặc đồng phục tương tự của nhãn lớn, tận dụng sự tin tưởng của công chúng vào thương hiệu này. Điều này tạo ra một "bẫy visual" khiến người xem dễ dàng tin tưởng.

Hành động nóng bỏng đã tạo ra hiệu ứng lan truyền cực mạnh. Mục tiêu ban đầu là câu like, tăng follow cho tài khoản "Tú Linh", biến nó thành một tài khoản "khủng" có giá trị cao. Khi tài khoản đã có lượng người theo dõi lớn, kẻ gian có thể chuyển sang các hình thức trục lợi khác như: bán tài khoản, quảng cáo không lành mạnh,...

Chiêu trò này không chỉ là một trò đùa mạng xã hội, mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhãn hàng chịu ảnh hưởng nặng nề, hình ảnh bị bóp méo thành "gợi dục", giảm uy tín, mất thiện cảm với tệp khách hàng chính. Người tiêu dùng dễ bị đánh lừa, dẫn đến việc tin tưởng vào các thông tin sai lệch từ các tài khoản giả mạo.

Clip "gái xinh" xoạc dọc chỉ là một phần trong xu hướng lạm dụng công nghệ AI và kỹ xảo hình ảnh để trục lợi bất chính. Nó là lời cảnh báo về việc công nghệ đang được sử dụng để dàn dựng, mạo danh và thao túng tâm lý người xem. Hãy là người tiêu dùng thông minh, luôn giữ một "cái đầu lạnh" và nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn kiểm chứng trước mọi nội dung trên mạng xã hội.