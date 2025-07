Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 4/7, tài xế N.X.H (sinh năm 1994, trú phường Móng Cái 2, lái xe cho Hợp tác xã vận tải T&Q) chở ba khách nước ngoài đến khách sạn Hồng Vận. Khi thanh toán cước , khách trả bằng tiền Trung Quốc ( Nhân dân tệ ). Ban đầu họ đưa 10 tệ chưa đủ tiền xe, sau đó tiếp tục trả thêm. Tài xế H. trả lại 5 tệ tiền thừa .

Cơ quan công an làm việc với tài xế taxi.

Trong quá trình nhận lại tiền thừa, một người khách đã bực tức và xé đôi tờ 5 tệ ngay trước mặt tài xế. Bị xúc phạm, tài xế H. đáp trả bằng cách cũng xé tờ 10 tệ mà khách đã đưa trước đó.

Khoảng 14h10 cùng ngày, anh H. đã cắt đoạn camera xe, thêm phụ đề với nội dung phản đối thái độ coi thường công sức người lái xe như: “Hạ mình đi kiếm tiền chứ không hạ mình vì đồng tiền”, rồi đăng lên tài khoản TikTok cá nhân (@nxh.14).

Tuy nhiên, sau đó nhiều tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép, chỉnh sửa video, giật tít sai lệch và gây hiểu lầm rằng “khách Trung Quốc xé tiền Việt Nam”, biến nội dung thành chuyện “bảo vệ tự tôn dân tộc” để câu view. Clip lan truyền nhanh, thu hút nhiều bình luận phẫn nộ nhưng sai lệch bản chất vụ việc.

Làm việc với công an phường Móng Cái 1, tài xế H. cho biết đã nhận thức được việc đăng tải video mà không giải thích rõ bối cảnh, dẫn đến bị lợi dụng , xuyên tạc nội dung. Anh đã tự nguyện gỡ bỏ clip và cam kết không tái phạm. Do sự việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan công an đã nhắc nhở, giáo dục và yêu cầu tài xế đính chính thông tin.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội . Các hành vi phát tán tin sai sự thật , kích động, gây hiểu lầm trong dư luận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.