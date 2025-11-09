Thực hư clip 6 triệu view ‘tôn bay cắt đứt cây dừa’

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Xuân Cảnh ( Đắk Lắk ) cho biết địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả bão. Về thông tin cơn bão số 13 khiến tôn bay làm đứt lìa cây dừa, vị này nói sẽ xác minh thêm thông tin.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội đăng đoạn clip 27 giây ghi cảnh gốc dừa bị cắt ngang với vết cắt dạng gợn sóng, giống hình tấm tôn. Video nhanh chóng thu hút gần 6 triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận và gây tranh cãi dữ dội.

Hình ảnh cây dừa được cho là bị tôn bay cắt lìa. Ảnh cắt từ clip.

Nhiều ý kiến cho rằng gió mạnh có thể khiến tôn vướng vào và cắt đứt thân dừa. Ngược lại, không ít người phản bác nhận định này là vô lý. Một số ý kiến phân tích: Tấm tôn đơn lẻ khó cắt dừa, nhưng nếu cả mái tôn bị gió cuốn thì có khả năng gây đứt.

Một số người nhận xét vết cắt giống sóng tôn nhưng video chưa đủ rõ ràng. Trưa 9/11, chủ tài khoản tiếp tục đăng thêm clip quay kỹ phần gốc và ngọn dừa, khẳng định mục đích chỉ là cảnh báo sức gió khủng khiếp của bão, không muốn tranh cãi.

Người này cho biết sự việc xảy ra tại xã Xuân Cảnh, gần Trường THPT Phan Chu Trinh ở Đắk Lắk.