Gần đây, một số phương tiện truyền thông xã hội và nhiều trang web khác nhau đang lan truyền những tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã bí mật ký một thỏa thuận tài nguyên kéo dài 100 năm với Vương quốc Anh cùng lúc với thời điểm đang đàm phán thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, cáo buộc Kiev lừa dối nước Mỹ.

Trên thực tế, tuyên bố này là sai. Trước hết, thỏa thuận hợp tác 100 năm giữa Ukraine và Vương quốc Anh và Bắc Ireland chưa bao giờ là "bí mật", như đã tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội. Vào ngày ký kết - ngày 16 /1/2025 - nhiều cơ quan truyền thông đã đưa tin về sự kiện này và toàn văn tài liệu có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine. Việc ký kết là công khai. Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đang ở Kiev vào thời điểm đó, đã gọi tài liệu này là "lịch sử".

Thứ hai, không có điều gì trong thỏa thuận Ukraine-Anh mâu thuẫn với thỏa thuận Mỹ - Ukraine về kim loại đất hiếm.

Phần chính của thỏa thuận bao gồm 14 điều khoản , bao gồm các nội dung như tăng cường năng lực phòng thủ, tăng cường an ninh và sự nhất trí về tư cách thành viên NATO của Ukraine, phát triển quan hệ đối tác trong an ninh hàng hải, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, hợp tác về năng lượng, khí hậu và chuyển đổi sang năng lượng sạch, tăng cường cơ chế công lý và trách nhiệm giải trình. Do đó, thỏa thuận với Vương quốc Anh không liên quan gì đến thỏa thuận kim loại đất hiếm giữa Mỹ và Ukraine.

Thêm vào đó, chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất việc ký kết thỏa thuận song phương về khoáng sản và các điều khoản của thỏa thuận - vài tuần sau thỏa thuận giữa Kiev và London. Do đó, cả Ukraine và Zelensky đều không "lừa dối" nước Mỹ.

Washington lý giải cho thỏa thuận này rằng sự hiện diện của doanh nghiệp Mỹ tại Ukraine sẽ đóng vai trò là sự bảo đảm an ninh đáng tin cậy chống lại một hành động quân sự khác của Nga. Trong phiên bản ban đầu của thỏa thuận, Mỹ cũng yêu cầu Ukraine đóng góp 500 tỷ đô la vào một quỹ đầu tư để bồi thường cho viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev.

Hiện tại, 2 nước vẫn đang đàm phán về thỏa thuận khoáng sản. Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi sớm ký kết một thỏa thuận chia sẻ doanh thu giữa Mỹ và Ukraine về khoáng sản quan trọng khai thác tại Ukraine.

Tổng thống Trump cũng chia sẻ với các phóng viên rằng Washington đang đàm phán với Kiev về khả năng để những công ty Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine.