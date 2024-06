Thực hư chuyện Nam Thư “debut" làm ca sĩ trong concert của Hà Nhi?

Tại concert SHE in SHINE ở TP.HCM, "phiên bản song sinh" của Hà Nhi là Nam Thư bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người xem tự hỏi phiên bản nào mới thực sự là Hà Nhi, khi cả hai đều cùng diện một thiết kế lung linh như nữ hoàng. Cả hai có màn giao lưu “tấu hài" đầy duyên dáng trên sân khấu, khiến chương trình mở màn trong không khí đầy tiếng cười.

Hà Nhi và Nam Thư trên sân khấu

Ngoài khả năng về giọng hát, Hà Nhi cũng là một trong những nghệ sĩ “hay pha trò” nhất khi xuất hiện trên sân khấu. Và không thể thiếu đi “đặc sản" giao lưu vô cùng gần gũi của Hà Nhi là bắt khán giả “trả bài" bất ngờ, khiến ai nấy đều hồi hộp vì không biết bao giờ thì tới lượt mình bị gọi tên. “Nạn nhân bất đắc dĩ” phải kể đến là Lâm Vĩ Dạ, Khả Như trong màn giao lưu Có duyên không nợ.

Lâm Vĩ Dạ, Khả Như là "nạn nhân bất đắc dĩ" bị Hà Nhi bắt "trả bài"

Để tham gia concert của Hà Nhi, Mai Tiến Dũng vừa đáp máy bay đã đi thẳng đến nơi tổ chức. Những bản tình ca như Hồi kết - Người như anh, Đừng xin lỗi nữa, Can't get you out of my head - Hate myself for loving you... được hai giọng ca hoà quyện vào nhau kèm theo “dàn bè” không thể tuyệt vời hơn đến từ vị trí của hàng ngàn khán giả.

Hà Nhi hòa giọng với Mai Tiến Dũng

Với các ca khúc Bữa tiệc nào cũng tàn, Đừng mong em hạnh phúc..., Hà Nhi không những chinh phục khán giả khó tính nhất, mà còn thoả mãn thị hiếu của lớp khán giả trẻ.

Sắp tới, SHE in SHINE Concert Tour của Hà Nhi sẽ còn diễn ra tại 2 địa điểm là Hà Nội vào 23/6 và Vinh 29/6. Khán giả hâm mộ Hà Nhi đang rất nôn nóng gặp nữ ca sĩ để thưởng thức bữa tiệc âm nhạc độc lạ của cô.