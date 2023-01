Thực hư chuyện dùng lì xì in sổ đỏ ngày Tết bị phạt 3 năm tù

Việc in ấn, mua bán, dùng lì xì in sổ đỏ là vi phạm pháp luật bởi theo Điều lệ 973-TTg ngày 21/7/1956 thì Quốc huy được treo ở các nơi, và in trên các giấy tờ theo thể lệ quy định dưới đây:

Quốc huy được treo ở cơ quan sau đây:

• Nhà họp của Hội Đồng Chính Phủ,

• Nhà họp của Quốc Hội khi họp,

• Trụ sở Uỷ ban hành chính khu, tỉnh, huyện, xã, thành phố và thị xã,

• Bộ Ngoại giao, các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài Quốc huy được treo ở cửa chính cơ quan, về phía trên, ở chỗ trông rõ nhất.

- Quốc huy có thể treo ở lễ đài các ngày lễ lớn: 01/5 và 02/9, do Chính Phủ trung ương hoặc các cấp chính quyền địa phương tổ chức.

- Rước quốc huy: trong các cuộc mít tinh, biểu tình, tổ chức ngày 01/5 và 02/ 9, các đoàn thể có thể rước quốc huy.

- Dùng quốc huy trên các giấy tờ Hình quốc huy được in hoặc đóng bằng dấu nổi trên các thứ giấy sau đây:

• Bằng huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ Tướng Chính Phủ,

• Các văn bản ngoại giao như quốc thư, uỷ nhiệm thư, thư giới thiệu của Chủ tịch nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

• Hộ chiếu,

• Các công hàm, thiếp mời, phong bì của Chủ tịch nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

• Các thư từ, thiếp mời, phong bì của Trưởng ban Thường trực Quốc Hội trong việc giao thiệp với các cơ quan nước ngoài,

• Công văn, thiếp mời, phong bì của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở nước ngoài.