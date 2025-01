Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc công an tỉnh, cảnh sát đồng loạt kiểm tra 352 tụ điểm "nóng"

Ngày 29/1, tin tử Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, truy quét điểm, tụ điểm "nóng" có các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy.

Đồng thời, lực lượng chức năng mở rộng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán hàng cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an các huyện, thành phố thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra 352 điểm, tụ điểm là dãy trọ, nhà trọ, cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, nhà thuê,…), cơ sở massage, karaoke có biểu hiện nghi vấn về an ninh trật tự.

Cơ quan công an phát hiện các đối tượng liên quan đến ma tuý cùng các vật chứng liên quan.

Qua đó, phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ, 3 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 2 đối tượng mua bán dâm; 5 vụ, 7 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Tổ chức test ma túy 556 trường hợp, phát hiện 84 trường hợp dương tính ma túy (giảm 75 trường hợp so với đợt 1), kết quả kiểm tra thu giữ 4 gói ma túy đá; 5 dao, mã tấu, tuýp sắt; 58 hộp pháo hoa Quốc phòng loại 25 viên; 6 hộp pháo hoa lớn, 1 cơ sở kinh doanh thuốc lá điếu (không rõ nguồn gốc). Ngoài ra còn phát hiện 3 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (giết mổ gia súc trái phép).