Thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quốc Hải

Duy Anh |

Lê Quốc Hải cùng 2 đối tượng khác bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 19/12, Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện "Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp" và ra các Qquyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoà (1989), Lê Quốc Hải (1989) và Trần Hải Trung (1989, cùng trú phường Hương Trà) để điều tra hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quốc Hải - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, trong 2 ngày 15 và 16/12, Công an phường Hương Trà đã chủ động và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng liên tiếp phát hiện 3 đối tượng trên liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sử dụng chất ma túy đá (Methamphetamine). Các đối tượng thuộc diện theo dõi, quản lý người nghiện ma túy tại nơi cư trú.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại