Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, công nghệ và nhân lực chất lượng cao phát triển ngành bán dẫn, điện tử.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 2320/QĐ-TTg ngày 26/11/2026 ban hành Đề án thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử Việt Nam đến năm 2030 (Đề án).

Mục tiêu của Đề án là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030.

7 giải pháp trọng tâm

Đề án đề ra với 7 giải pháp trọng tâm gồm:

1- Xây dựng và triển khai hiệu quả các khuôn khổ, cam kết, thỏa thuận hợp tác quốc tế về bán dẫn, điện tử.

2- Thu hút đầu tư nước ngoài và các nguồn lực quốc tế khác phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

3- Hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và thu hút chuyên gia nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

4- Hợp tác về nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng dùng chung cho ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

5- Hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

6- Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

7- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, tham mưu chính sách phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

Huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi, thúc đẩy các dự án hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử

Trong đó, về thu hút đầu tư nước ngoài và các nguồn lực quốc tế khác phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử, đẩy mạnh thu hút có trọng tâm, trọng điểm các dự án đầu tư nước ngoài trong công nghiệp bán dẫn, điện tử; ưu tiên trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử tiên tiến, vật liệu và thiết bị bán dẫn, trung tâm dữ liệu và các hệ thống siêu máy tính phục vụ nghiên cứu, đào tạo về bán dẫn, điện tử. Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử thu hút vốn đầu tư mạo hiểm từ các đối tác nước ngoài.

Huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi, thúc đẩy các dự án hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử và công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất bán dẫn từ các tổ chức quốc tế và khu vực.

Đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn và đáng tin cậy của các dự án công nghệ cao trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử.

Huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ hiện đại hóa công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao

Về hợp tác phát triển nguồn nhân lực và thu hút chuyên gia nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử, sẽ thúc đẩy hợp tác về đào tạo giảng viên, chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân chất lượng cao người Việt Nam trong các chuyên ngành về công nghiệp bán dẫn, điện tử.

Phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học tham gia mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 trong triển khai các chương trình hợp tác về đào tạo ngành bán dẫn.

Huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ hiện đại hóa công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các trung tâm, cơ sở đào tạo xuất sắc và tài năng về bán dẫn của Việt Nam, trong đó có công nghệ, chuyên gia, học liệu, nền tảng, kinh nghiệm và các nguồn lực khác phục vụ đào tạo.

Thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài, nhất là doanh nghiệp công nghệ đang và có dự định đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cam kết hợp tác với các cơ sở đào tạo Việt Nam về tuyển dụng và tiếp nhận nhân lực ngành bán dẫn, điện tử thực tập, thực hành. Hợp tác về cung cấp nhân lực về bán dẫn, điện tử với một số quốc gia đang thiếu hụt nhân lực trên cơ sở bảo đảm nhu cầu nhân lực trong nước.

Kết nối, thu hút chuyên gia, nhà khoa học bán dẫn, điện tử người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và làm việc trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử tại Việt Nam trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù đang có hiệu lực. Phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.

Thúc đẩy các hoạt động hợp tác mua bán, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử

Đối với hợp tác về nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng dùng chung cho ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử, sẽ thu hút các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Thúc đẩy các chương trình, dự án nghiên cứu và phát triển chung về bán dẫn, điện tử với các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu thế giới; hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học tham gia các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, chương trình tài trợ nghiên cứu song phương, đa phương.

Thúc đẩy các hoạt động hợp tác mua bán, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tìm kiếm, đàm phán, mua lại doanh nghiệp nước ngoài sở hữu công nghệ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị bán dẫn, điện tử toàn cầu.

Hỗ trợ Trung tâm quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn liên kết, hợp tác với các nhà máy chế tạo, đóng gói, kiểm thử và đối tác công nghệ trên thế giới về sản xuất thử chip bán dẫn.

Kết nối Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia với các mạng lưới phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới để làm đầu mối kết nối, truyền tri thức, kinh nghiệm và công nghệ cho các phòng thí nghiệm ở Việt Nam.

Vận động các đối tác nước ngoài trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị, phần mềm và nhân lực cho các trung tâm sản xuất thử, phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia và cấp cơ sở tại các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam.