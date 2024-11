Sau hai tháng áp dụng Nghị định 109 về việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước, thị trường ô tô Việt Nam đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh chính sách giảm thuế, các hãng xe cũng đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng, đặc biệt là với các mẫu xe lắp ráp trong nước. Dưới đây là những dòng xe đang tiếp tục được ưu đãi trong tháng 11/2024

1. Mitsubishi

Mitsubishi Việt Nam tiếp tục duy trì các ưu đãi như tháng 10/2024 đối với hai mẫu xe lắp ráp là Xpander MT và Outlander. Cụ thể, Mitsubishi Xpander MT đi kèm phiếu nhiên liệu trị giá 15 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, khách hàng mua phiên bản này trong tháng có thể tiết kiệm khoảng 28 triệu đồng.

Ngoài Xpander MT, mẫu SUV 5+2 Outlander cũng được hưởng ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11. Cụ thể, khách hàng mua Outlander sẽ nhận được phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng và camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng. Thêm vào đó, với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 109, người tiêu dùng có thể tiết kiệm từ 41 đến 47 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản.

2. Toyota

Toyota Việt Nam cũng duy trì chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe lắp ráp như Vios, Veloz Cross, và Avanza Premio trong tháng 11/2024, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí mua xe.

Cụ thể, mẫu Toyota Vios nhận hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 23 đến 27 triệu đồng cho các phiên bản E MT, E CVT và G CVT. Mẫu SUV 7 chỗ gia đình Veloz Cross có mức giảm từ 32 đến 33 triệu đồng, áp dụng cho các phiên bản CVT và CVT TOP. Avanza Premio được giảm từ 28 đến 30 triệu đồng, tùy phiên bản MT và CVT.

Với mức giảm trên, kết hợp với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Nhà nước, khách hàng mua các mẫu xe này sẽ được hưởng ưu đãi tổng cộng lên là 100% lệ phí trước bạ. Ví dụ, với mẫu sedan hạng B Vios, khách hàng sẽ tiết kiệm được từ 46 đến 54 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản.

Trong tháng 10/2024, doanh số của Toyota Vios đạt 1.557 xe, giảm khoảng 15.5% so với tháng 9 khi bán được 1.842 xe. Cùng kỳ, mẫu xe Veloz Cross ghi nhận 1.061 xe bán ra, giảm khoảng 7.5% so với tháng 9 là 1.147 xe.

3. Ford

Ford Việt Nam tiếp tục áp dụng cho hầu hết các mẫu xe trong danh mục sản phẩm của hãng. Trong đó, hai mẫu xe lắp ráp là Ford Ranger và Territory, dù hai cái tên này đã có doanh số rất ổn định tại phân khúc của mình.

Cả 4 phiên bản của Ford Territory đều nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ hãng. Kết hợp với chính sách giảm lệ phí trước bạ từ Nhà nước, khách hàng mua gầm cao hạng C của Ford, sẽ tiết kiệm tổng cộng từ 80 đến 93 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản. Luỹ kế 10 tháng trong năm 2024, mẫu gâmg cao hạng C của Ford đã bán được 5.084 xe, xếp ở vị trí số 2, sau Mazda CX-5 với 9.240 xe bán ra.

Đối với mẫu bán tải Ranger, Ford áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ cho các phiên bản XLS và Sport. Biến thể Wildtrak được tặng một năm bảo hiểm vật chất. Tính tới tháng 10/2024, Ford Ranger đã bán được 13.647 chiếc, bỏ xa các đối thủ trong phân khúc bán tải.

4. Kia

Mẫu SUV Kia Sorento trong tháng 11/2024 nhận ưu đãi lớn nhất với mức giảm lên tới 100 triệu đồng. Các phiên bản Plug-in Hybrid của Sorento được giảm từ 75 đến 100 triệu đồng, trong khi các biến thể Hybrid được giảm từ 70 đến 72 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của Sorento được áp dụng ưu đãi từ 25 đến 45 triệu đồng.

Bên cạnh Sorento, mẫu sedan hạng C Kia K3 cũng nhận ưu đãi lên tới 25 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Hiện tại, giá niêm yết của Kia K3 dao động từ 549 đến 714 triệu đồng, giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn có giá mềm nhất trong phân khúc hạng C. Tính đến tháng 10/2024, Kia K3 đã bán được tổng cộng 2.592 xe, xếp sau Mazda 3 với 3.398 xe. Với chương trình giảm giá trong tháng 11, Kia K3 đang nỗ lực giành lại vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng C trước khi năm 2024 khép lại.