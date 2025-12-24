Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành xây dựng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh, với tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 44,3%, kéo theo nhu cầu lớn về phát triển hạ tầng giao thông, logistics và các công trình kỹ thuật quy mô lớn. Bên cạnh dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành xây dựng, quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức về sử dụng hiệu quả tài nguyên và kiểm soát phát thải, trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt Net Zero vào năm 2050.

VSCF 2025 do Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.Hồ Chí Minh (SACA) chủ trì tổ chức quy tụ hơn 400 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng thảo luận xoay quanh chủ đề “Hội tụ tri thức – Hợp tác hành động vì mục tiêu xây dựng bền vững và Net Zero 2050”.

Tham dự VSCF 2025, Saint-Gobain Việt Nam giới thiệu gian hàng triển lãm và trình bày hai tham luận chiến lược tại phiên toàn thể và phiên chuyên đề. Qua đó, doanh nghiệp nhấn mạnh rằng vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và low-carbon không còn là giải pháp bổ trợ, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi để ngành xây dựng Việt Nam kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng dài hạn và lộ trình Net Zero 2050.

Phiên toàn thể sự kiện

Tại phiên toàn thể, ông Nguyễn Trường Hải – Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề “Biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh với hệ sinh thái vật liệu nhẹ, low-carbon”. Bài trình bày nhấn mạnh vai trò của vật liệu xây dựng xanh trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển hạ tầng quy mô lớn, đồng thời kiểm soát hiệu quả phát thải carbon.

Ông Nguyễn Trường Hải khẳng định: “Trong bối cảnh hạ tầng phát triển nhanh và quy mô ngày càng lớn, việc kiểm soát phát thải ngay từ vật liệu xây dựng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc. Chúng tôi tin rằng vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và low-carbon chính là nền tảng để ngành xây dựng Việt Nam tăng trưởng bền vững và tiến bước vững chắc tới Net Zero 2050.”

Trong khuôn khổ VSCF 2025, Saint-Gobain Việt Nam được trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam” (Vietnam Sustainable Construction Pioneer Award). Đây là sự ghi nhận dành cho các doanh nghiệp đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về chiến lược phát triển bền vững, giảm phát thải và hiệu quả môi trường, đổi mới công nghệ – vật liệu xanh, trách nhiệm xã hội và năng lực lan tỏa tích cực đến toàn ngành.