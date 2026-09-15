Thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup, HLV Anthony Hudson nhận quyết định bất ngờ từ LĐBĐ Thái Lan

LĐBĐ Thái Lan đã đưa ra quyết định ngay trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, LĐBĐ xứ Chùa Vàng đã quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Anthony Hudson đến năm 2029. Hợp đồng ban đầu của nhà cầm quân người Anh với LĐBĐ Thái Lan có thời hạn tới sau VCK Asian Cup 2027 (diễn ra tháng 1/2027). Mặc dù chưa bước vào những tháng cuối hợp đồng, LĐBĐ Thái Lan đã đưa ra quyết định sớm.

HLV Anthony Hudson

Lên nắm quyền ở đội tuyển Thái Lan từ tháng 10/2025, HLV Anthony Hudson trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược. Ông cùng với Voi chiến giành vé tham dự Asian Cup 2027 theo kịch bản nghẹt thở nhờ chiến thắng trước Turkmenistan ở lượt trận cuối. Nhưng đến AFF Cup, tuyển Thái Lan đã để thua trước Việt Nam trong trận chung kết và không thể đòi lại ngôi vương Đông Nam Á.

Trước mắt, mục tiêu của ông Anthony Hudson với đội tuyển Thái Lan là 2 giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027. Tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng B hạng Premier League cùng 3 đội Việt Nam, Pakistan và Philippines.