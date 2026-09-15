Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait diễn ra lúc 17h00 ngày 15/9 thuộc khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 2026.

Diễn biến trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait





Thông tin trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

Phát biểu trước thểm Asiad 2026

HLV Đinh Hồng Vinh: “Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”.

Danh sách đăng ký của U23 Việt Nam

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam

Thành tích quá khứ

U23 Việt Nam: U23 Việt Nam đã 6 lần tham dự Asiad. Thành tích tốt nhất là lọt vào bán kết năm 2018, ngoài ra đoàn quân áo đỏ còn 2 lần lọt vào vòng 1/8 các năm 2010 và 2014.

U23 Kuwait: U23 Kuwait đã 4 lần tham dự Asiad. 1 lần vào tứ kết và 1 lần vào tới vòng 1/8.

Phong độ 5 trận gần nhất

U23 Việt Nam

U23 Kuwait

Thành tích đối đầu

U23 Việt Nam và U23 Kuwait từng gặp nhau 1 lần trong các giải đấu chính thức, đó là trận đấu thuộc vòng bảng U23 châu Á 2024. Khi ấy, U23 Việt Nam thắng 3-1 với các bàn thắng của Văn Tùng và Bùi Vĩ Hào (2 bàn).