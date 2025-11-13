Thua Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc nhận “bão chỉ trích” khi giật phăng cả cột cờ phạt góc

Hành động gây tranh cãi diễn ra trong những phút cuối trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Thời điểm đó, U22 Việt Nam đang dẫn trước 1-0 và U22 Trung Quốc phải dồn toàn bộ đội hình lên tìm kiếm bàn thắng.

Trong tình huống đội nhà được hưởng quả phạt góc, Bao Shimeng được trao nhiệm vụ thực hiện. Nhưng thay vì tập trung vào pha bóng, cầu thủ bên phía U22 Trung Quốc lại tỏ ra nóng nảy một cách khó hiểu. Anh giật phăng cả cột cờ phạt góc và ném ra phía ngoài sân.

Bao Shimeng ném cột cờ phạt ra ngoài sân

Trọng tài lập tức quan sát được hành động này và yêu cầu Bao Shimeng phải đưa cột cờ trở lại vị trí. Cũng trong tình huống này, hậu vệ U22 Trung Quốc phải nhận 1 thẻ vàng cảnh cáo.

Bao Shimeng phải gắn lại cột cờ

Pha phạt góc không được tận dụng thành công. U22 Trung Quốc cuối cùng phải chịu thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước U22 Việt Nam.

Người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra bức xúc với hành động của Bao Shimeng. Khoảnh khắc thiếu kiềm chế đến từ cầu thủ sinh năm 2003 đã tạo ra hình ảnh không đẹp trong một giải đấu quốc tế. Một số bình luận từ người hâm mộ Trung Quốc:

- Cậu ấy hành động kiểu gì vậy? Câu giờ hộ đội bạn chăng?

- Liệu đây có phải là những cầu thủ chủ chốt cho chiến dịch tương lai của đội tuyển Trung Quốc tại World Cup 2030 không? Thật đáng thất vọng.

U22 Trung Quốc để thua 0-1 trước U22 Việt Nam

- Hành động chẳng khác nào một cầu thủ nghiệp dư. Một sự thiếu tôn trọng với 2 chữ “chuyên nghiệp”.

- Tại sao cậu ta không tự phá khung thành của đội nhà đi? Như vậy là khỏi nhận bàn thua rồi.

- Các cầu thủ tập trung vào những thứ ngoài lề như là kiểu tóc và quên luật bóng đá rồi sao?

- Cậu ấy đang định diễn hài độc thoại à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó giật đổ cột cờ như thế.

Sức ép đang đè nặng lên U22 Trung Quốc. Phía trước họ còn 2 đối thủ rất mạnh trong khuôn khổ Panda Cup 2025 là U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan. Nếu không cải thiện được phong độ, đội chủ nhà khó lòng có thứ hạng cao tại giải đấu.