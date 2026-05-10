Thua trắng cả 2 trận, tuyển Thái Lan chính thức bị loại khỏi giải châu Á

Không có bất ngờ xảy ra trong trận đấu lượt trận thứ hai vòng bảng giải U17 châu Á 2026 giữa U17 Thái Lan và chủ nhà U17 Saudi Arabia.

Nhập cuộc với mục tiêu giành điểm, nhưng tuyển Thái Lan nhận bàn thua ngay ở phút thứ tư. Từ tình huống phạt góc, Al-Yami đánh đầu ghi bàn đưa U17 Saudi Arabia vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuyển Thái Lan cũng đưa được bóng vào lưới đối phương ít phút sau đó. Rất tiếc bàn thắng không được công nhận vì trọng tài nhận định cầu thủ Thái Lan đã mắc lỗi.

Đội tuyển U17 Thái Lan (áo xanh) thua trắng cả 2 lượt trận

Những phút tiếp theo, Voi chiến vẫn thi đấu đầy quyết tâm. Họ tạo ra được nhiều pha tấn công có nét. Tuy nhiên, các tình huống dứt điểm của U17 Thái Lan lại thiếu đi sự chính xác.

Để rồi ở những phút bù giờ hiệp hai, U17 Saudi Arabia tung đòn quyết định. Al-Okrush dứt điểm cận thành mang về bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho trận đấu.

Thua trắng cả 2 trận, U17 Thái Lan chính thức bị loại sớm tại giải U17 châu Á 2026. Đại diện còn lại từ Đông Nam Á trong bảng đấu là U17 Myanmar cũng chung số phận. Còn 2 đội U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan đã ghi tên mình vào vòng tứ kết.