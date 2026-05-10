  Về trang chủ

Thua trắng cả 2 trận, tuyển Thái Lan chính thức bị loại khỏi giải châu Á

KDH
|

Tuyển Thái Lan đã chính thức bị loại.

Không có bất ngờ xảy ra trong trận đấu lượt trận thứ hai vòng bảng giải U17 châu Á 2026 giữa U17 Thái Lan và chủ nhà U17 Saudi Arabia.

Nhập cuộc với mục tiêu giành điểm, nhưng tuyển Thái Lan nhận bàn thua ngay ở phút thứ tư. Từ tình huống phạt góc, Al-Yami đánh đầu ghi bàn đưa U17 Saudi Arabia vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuyển Thái Lan cũng đưa được bóng vào lưới đối phương ít phút sau đó. Rất tiếc bàn thắng không được công nhận vì trọng tài nhận định cầu thủ Thái Lan đã mắc lỗi.

Thua trắng cả 2 trận, tuyển Thái Lan chính thức bị loại khỏi giải châu Á - Ảnh 1.

Đội tuyển U17 Thái Lan (áo xanh) thua trắng cả 2 lượt trận

Những phút tiếp theo, Voi chiến vẫn thi đấu đầy quyết tâm. Họ tạo ra được nhiều pha tấn công có nét. Tuy nhiên, các tình huống dứt điểm của U17 Thái Lan lại thiếu đi sự chính xác.

Để rồi ở những phút bù giờ hiệp hai, U17 Saudi Arabia tung đòn quyết định. Al-Okrush dứt điểm cận thành mang về bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho trận đấu.

Thua trắng cả 2 trận, U17 Thái Lan chính thức bị loại sớm tại giải U17 châu Á 2026. Đại diện còn lại từ Đông Nam Á trong bảng đấu là U17 Myanmar cũng chung số phận. Còn 2 đội U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan đã ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Thua trắng cả 2 trận, tuyển Thái Lan chính thức bị loại khỏi giải châu Á - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng A giải U17 châu Á 2026 sau 2 lượt trận

Kết quả bốc thăm Asian Cup 2027: Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, Thái Lan gặp Indonesia ở "bảng tử thần"
Tags

Thái Lan

Asian Cup

U17 châu Á

u17 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại