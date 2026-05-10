Kết quả bốc thăm Asian Cup 2027: Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, Thái Lan gặp Indonesia ở "bảng tử thần"

Kết quả bốc thăm Asian Cup 2027

Với vị trí thứ 99 trên BXH FIFA, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027. Lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bảng E cùng với 3 đối thủ Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp đấu Lebanon/Yemen. Đây là bảng đấu không hề dễ dàng nhưng được giới chuyên môn đánh giá là có cơ hội đi tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam.

Ở bảng E, tuyển Hàn Quốc được đánh giá cao nhất nhờ vào bề dày thành tích quốc tế. Đội tuyển UAE cũng vừa gây ấn tượng khi lọt vào vòng loại thứ năm World Cup 2026 và chỉ thua sát nút trong trận play-off với Iraq. Những năm gần đây, tuyển UAE được tăng cường sức mạnh nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam từng 2 lần vượt qua UAE tại các giải đấu chính thức.

HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán đội bóng quê hương tại vòng bảng Asian Cup 2027

Cái tên còn lại của bảng đấu chưa được xác định. Nhưng tuyển Việt Nam từng thắng Yemen tại Asian Cup 2019 và vượt qua Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2011.

Nếu chuẩn bị tốt và đạt phong độ cao, thầy trò HLV Kim Sang-sik có quyền hi vọng vào việc cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8.

Các đại diện còn lại từ khu vực Đông Nam Á đều rơi vào những bảng đấu rất khó khăn. Tuyển Singapore nằm ở bảng D cùng Australia, Iraq và Tajikistan. Còn Thái Lan và Indonesia gặp nhau ở bảng F "tử thần". 2 đội bóng Đông Nam Á sẽ phải tranh vé với 2 đối thủ cực mạnh là Nhật Bản và Qatar.

Thể thức vòng bảng Asian Cup 2027 vẫn như các kỳ trước đó. 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 1/8.

Danh sách các bảng đấu vòng bảng Asian Cup 2027

VCK Asian Cup 2027 diễn ra khi nào?

VCK Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia từ 7/1 đến 5/2/2027. Các trận đấu được tổ chức tại 8 SVĐ ở 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Khobar. Nhiều SVĐ trong số này nằm trong kế hoạch đăng cai World Cup 2034 của Saudi Arabia.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam qua các kỳ Asian Cup

Đội tuyển Việt Nam đã góp mặt tại tổng cộng 3 kỳ Asian Cup trước đây (2007, 2019 và 2023). Thành tích tốt nhất mà đoàn quân áo đỏ đạt được là lọt vào tứ kết các năm 2007 và 2019. Tại giải đấu năm 2023, tuyển Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng.

Tổng cộng, "những chiến binh Sao Vàng" chơi 12 trận tại các VCK Asian Cup, thắng 2, hòa 2 và thua 8 trận, ghi được 13 bàn thắng và nhận 22 bàn thua. Quang Hải và Công Phượng là 2 tuyển thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng ở Asian Cup (cùng 2 bàn). Trong đó, Quang Hải là người duy nhất đã lập công ở 2 kỳ Asian Cup khác nhau (2019 và 2023).

Tổng quan lịch sử Asian Cup

Asian Cup tổ chức lần đầu vào năm 1956 và đến nay đã trải qua 18 kỳ giải đấu. Đội tuyển giàu thành tích nhất hiện là Nhật Bản với 4 lần vô địch, tiếp theo là Saudi Arabia và Iran (cùng 3 lần), Hàn Quốc và Qatar (cùng 2 lần). Các đội tuyển có 1 lần vô địch là Qatar, Israel (đã chuyển sang LĐBĐ châu Âu), Kuwait, Australia và Iraq.

Đội tuyển Qatar đang là ĐKVĐ giải đấu. Họ cũng đã đăng quang trong cả 2 kỳ Asian Cup gần nhất (2019 và 2023).

Asian Cup 2027 là kỳ Asian Cup thứ ba có 24 đội tham dự. Trong những lần tổ chức đầu tiên, giải chỉ có 4 đội. Con số sau đó dần tăng lên 5, 6, 10, 12, 16 và rồi là 24 đội.