LĐBĐ Trung Quốc có động thái bất ngờ trước khả năng đội nhà gặp Việt Nam, Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup

Theo thông tin từ trang Straits Times (Singapore), FIFA đã mời 3 đội tuyển nằm ngoài khu vực Đông Nam Á là Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc) tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, LĐBĐ Trung Quốc hiện vẫn chưa chính thức xác nhận việc đội tuyển xứ tỷ dân góp mặt tại giải đấu.

Trang Baidu (Trung Quốc) đưa tin, cơ quan đầu não của bóng đá Trung Quốc vẫn đang đàm phán các điều kiện để cử đội tuyển dự giải. Một trong những mong muốn từ LĐBĐ Trung Quốc là FIFA ASEAN Cup có thể có thêm một số khách mời chất lượng khác như Australia và New Zealand.

Cả Australia và New Zealand đều đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Đội tuyển Australia luôn thuộc nhóm những đội bóng mạnh nhất châu Á trong nhiều năm qua. Trong khi đó, tuyển New Zealand sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải đấu châu Âu như Chris Wood của CLB Nottingham Forest.

Động thái từ LĐBĐ Trung Quốc được Baidu đánh giá là hợp lý. Bởi đội tuyển Trung Quốc đang trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. HLV Shao Jiayi muốn được so tài với những đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1 hoặc số 2 Asian Cup. Trong khi đó, các đội khu vực Đông Nam Á chỉ xếp ở nhóm hạt giống số 3 và số 4.

Đội tuyển Trung Quốc để thua 1-3 trước Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác chỉ ra rằng trên thực tế đội tuyển Trung Quốc gần đây không còn tỏ ra thực sự vượt trội khi gặp các đối thủ Đông Nam Á. Tính từ năm 2022 đến nay, đội bóng xứ tỷ dân đã 6 lần chạm trán các đội bóng Đông Nam Á ở các giải đấu chính thức và đạt thành tích thắng 3, hòa 1, thua 2. Trong đó, 2 trận thua trước Việt Nam và Indonesia đã kết thúc giấc mơ của tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và 2026.

Chính vì thế, FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn sẽ là một thử thách lớn dành cho đội tuyển Trung Quốc mà chưa cần thêm những khách mời khác như Australia hay New Zealand.