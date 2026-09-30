Thua Thái Lan, tuyển Việt Nam “trở về mặt đất” sau chuỗi ngày hào nhoáng

Thất bại 0-2 trước Thái Lan không chỉ chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của tuyển Việt Nam. Trận thua này còn như một lời nhắc đúng lúc dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik: sau những ngày được tung hô, đội tuyển cần trở lại với mặt đất để nhìn rõ hơn vấn đề của mình.

Hào quang từ kỷ lục bất bại và cú ngã trước Thái Lan

Cách đây chưa lâu, tuyển Việt Nam vẫn đang tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất dưới thời HLV Kim Sang-sik. Chức vô địch AFF Cup, đặc biệt sau khi đánh bại chính Thái Lan ở chung kết với tổng tỷ số 4-2, đưa đội tuyển lên vị thế cao nhất Đông Nam Á. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp tuyển Việt Nam đánh bại người Thái để “xưng vương” khu vực.

Chiến thắng tại AFF Cup 2026 còn nối tiếp chuỗi thành tích ấn tượng. Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup với 27 trận liên tiếp bất bại và nhận được rất nhiều kỳ vọng. Thành công liên tiếp khiến niềm tin dành cho đội tuyển ngày càng lớn, thậm chí có lúc tạo cảm giác rằng tuyển Việt Nam là đội bóng hoàn hảo bậc nhất của khu vực.

Song, khi hay đội có sự thay đổi về lực lượng, Thái Lan lập tức khẳng định lại vị thế của mình. “Voi chiến” đã chứng minh điều đó bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Tuyển Việt Nam có một khoảng thời gian chơi tốt hơn sau giờ nghỉ, gây sức ép và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không thể biến ưu thế ấy thành bàn thắng.

Tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi bất bại trước Thái Lan.

VAR từng từ chối bàn thắng của Tài Lộc vì lỗi việt vị. Đó chắc chắn là một bước ngoặt, nhưng không thể trở thành lời giải thích duy nhất cho thất bại. Tuyển Việt Nam còn rất nhiều thời gian để tìm bàn gỡ nhưng sự sắc bén trong những tình huống quyết định vẫn chưa xuất hiện.

Những thống kê cũng chỉ ra sự kém hiệu quả của tuyển Việt Nam. Thái Lan thực hiện 9 cú sút, trong đó 7 cú trúng đích, còn tuyển Việt Nam, với 12 cú sút nhưng chỉ có 4 cú trúng đích.

Với tuyển Việt Nam, chuỗi 27 trận bất bại là một thành tích đáng tự hào, nhưng không thể trở thành chiếc áo giáp che phủ những hạn chế của đội tuyển. Chức vô địch AFF Cup càng không thể bảo đảm rằng tuyển Việt Nam thật sự mạnh hơn Thái Lan.

“Trở về mặt đất” để tiến xa hơn

Tất nhiên, cần nhìn nhận công bằng rằng HLV Kim Sang-sik không có trong tay đội hình mạnh nhất. Xuân Son và Quang Hải đều vắng mặt, trong khi Việt Nam phải đối đầu với một Thái Lan có lực lượng rất mạnh và quyết tâm đòi lại món nợ sau thất bại ở chung kết AFF Cup.

Vì thế, trận thua này không phải lý do để phủ nhận những gì tuyển Việt Nam đã làm được trong thời gian qua. Ngược lại, đây có thể là một cú hãm cần thiết dành cho đội quân của HLV Kim Sang-sik.

Sau chức vô địch AFF Cup và chuỗi trận bất bại kéo dài, đội tuyển có thể dễ dàng bước vào một giai đoạn mà những thành công trong quá khứ tạo ra kỳ vọng quá lớn. Trận thua trước Thái Lan nhắc Kim Sang-sik và các học trò rằng họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa hơn phạm vi Đông Nam Á.

Thất bại có thể là cần thiết với tuyển Việt Nam.

Việt Nam vẫn cần những cầu thủ tốt nhất để tạo khác biệt trong các trận đấu lớn. Đội tuyển cũng phải cải thiện khả năng xuyên phá trước những hàng phòng ngự được tổ chức tốt, đồng thời duy trì sự tập trung khi trận đấu bước vào những thời điểm quyết định.

Đó đều không phải những vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một chức vô địch. Bởi vậy, “trở về mặt đất” không có nghĩa là tuyển Việt Nam quay lại điểm xuất phát. Ngược lại, đó là lúc đội bóng nhìn rõ hơn mình đang có gì, còn thiếu gì và cần thay đổi điều gì.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng một trận thua không thể xóa đi cả hành trình thành công trước đó. Điều quan trọng là Việt Nam không để ánh hào quang của AFF Cup trở thành gánh nặng, cũng không để chuỗi 27 trận bất bại tạo ra cảm giác rằng mình đã đạt đến giới hạn cao nhất.

Sau những ngày được tung hô, tuyển Việt Nam cần trở lại với những điều căn bản nhất: làm việc, sửa sai và tiếp tục chiến đấu.

Nếu làm được điều đó, trận thua Thái Lan sẽ không phải dấu chấm hết cho một giai đoạn thành công. Nó có thể trở thành một cú nhắc nhở đúng lúc, giúp đội tuyển tỉnh táo hơn trước những thử thách lớn hơn đang chờ phía trước.