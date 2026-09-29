Báo Indonesia: “Thái Lan nguy hiểm hơn hẳn tuyển Việt Nam”

Theo quan điểm của tờ báo Indonesia thì tuyển Thái Lan là đội mạnh mẽ hơn và xứng đáng giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

Cụ thể, trang Bola của Indonesia vừa đăng tải bài viết nói về chiến thắng 2-0 của Thái Lan trước tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup. Theo cây bút Radifa Arsa của Bola, tuyển Thái Lan đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục trước tuyển Việt Nam

Trang Bola đánh giá: “Thái Lan nguy hiểm hơn. Ngay từ đầu trận đấu, tuyển Thái Lan đã thể hiện lối chơi nguy hiểm hơn hẳn so với Việt Nam. Đội quân của Anthony Hudson cũng tạo ra nhiều tình huống nguy lợi hại trong hàng phòng ngự đối phương.

Về mặt thống kê, Thái Lan không thực sự áp đảo, chỉ kiểm soát bóng 42%, so với 58% của Những chiến binh sao Vàng. Tuy nhiên, cơ hội ghi bàn của họ lại hoàn toàn trái ngược.

Thái Lan ghi nhận 9 cú sút, trong đó 7 cú trúng đích. Trong khi đó, Việt Nam, với 12 cú sút, chỉ có 4 cú trúng đích”.

Bola đánh giá tuyển Thái Lan nguy hiểm hơn hẳn tuyển Việt Nam.

Bola viết thêm: “Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã chắc chắn đứng đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận đấu. Vị trí này cũng giúp họ giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Điều này là bởi vì số điểm mà Thái Lan tích lũy được đã quá lớn, khiến các đối thủ khó lòng bắt kịp. Trong trận đấu khác, Philippines chỉ có thể chia điểm với Pakistan. Thái Lan vẫn còn một trận đấu cuối cùng gặp Azkals vào thứ Sáu (ngày 2 tháng 10 năm 2026)”.

Hiện ở hạng Division 1 tại FIFA ASEAN Cup, giống như Việt Nam thì tuyển Indonesia cũng chỉ đứng nhì bảng. Trong trường hợp sau khi lượt cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam và Indonesia vẫn giữ được vị trí nhì bảng, hai đội sẽ gặp nhau để tranh hạng Ba tại giải. Trong khi đó, Thái Lan và khả năng cao là Malaysia sẽ là 2 đội gặp nhau ở chung kết tranh chức vô địch.