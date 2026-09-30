Thua Thái Lan, tuyển Việt Nam có đáng phải “xấu hổ” như lời HLV Kim Sang-sik?

HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm và nói ông “cảm thấy rất xấu hổ” sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, tuyển Việt Nam có thực sự đáng phải cúi đầu sau trận thua này?

“Sự xấu hổ” đầy trách nhiệm của HLV Kim Sang-sik

Thất bại 0-2 trước Thái Lan rõ ràng là kết quả đáng tiếc với tuyển Việt Nam. Chuỗi 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik đã kết thúc, đồng thời đội tuyển mất cơ hội tranh chức vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau trận, HLV Kim chủ động nhận trách nhiệm. Ông thừa nhận đội tuyển gặp vấn đề ở khu vực giữa sân, những điều chỉnh chiến thuật chưa mang lại hiệu quả.

"Trước hết, tôi muốn xin lỗi người hâm mộ…. Thật tiếc khi tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn, và tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó" - HLV Kim Sang-sik trải lòng ở buổi họp báo sau trận.

Đó là phản ứng đầy trách nhiệm của một HLV trưởng. Nhưng cảm giác tự trách ấy không đồng nghĩa tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn “đáng xấu hổ” trước Thái Lan.

Bởi nhìn vào 90 phút trên sân, tuyển Việt Nam không hề quá lép vế trước người Thái, càng không hề buông xuôi sau khi sớm thủng lưới. Sau bàn thua sớm từ cú sút không thể cản phá của Sarach Yooyen, đội tuyển vẫn cố gắng tìm kiếm bàn gỡ. Tuyển Việt Nam từng đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sang hiệp hai, HLV Kim lần lượt đưa những cầu thủ tấn công vào sân để tăng sức ép.

Tuyển Việt Nam có trận đấu thiếu hiệu quả trước Thái Lan.

Vấn đề lớn nhất là Việt Nam không tận dụng được cơ hội và không thể tạo ra sức ép đủ lớn để đảo ngược tình thế. Đó là một trận đấu chưa đạt yêu cầu về hiệu quả. Nhưng giữa “chơi không tốt”, “thất bại” và “xấu hổ” vẫn có một khoảng cách rất lớn.

Tuyển Thái Lan cũng không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Họ bước vào trận đấu với nhiều cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm trở lại. Trong khi đó, tuyển Việt Nam không có Xuân Son, một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công. Đó là chưa kể toàn đội vắng Quang Hải hay vắng Thanh Chung, Văn Hậu ở hàng thủ, còn Hoàng Đức cũng chỉ có thể vào sân từ hiệp hai sau khi mới hồi phục chấn thương.

Tất nhiên, những sự vắng mặt ấy không thể trở thành lời bào chữa cho thất bại, nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng đến cách tuyển Việt Nam tổ chức tấn công lẫn cả phòng thủ. HLV Kim cũng thừa nhận nếu Xuân Son có mặt, biết đâu tiền đạo này có thể tạo ra khác biệt.

Thất bại để “trở về mặt đất”, không phải để cúi đầu

Trong bóng đá, thắng bại là điều quá đỗi bình thường. Tuyển Việt Nam không có gì phải “xấu hổ” với trận thua này. Giống như Đình Bắc vừa nói, chẳng ai thắng mãi được. Với tuyển Việt Nam, điều cần nhất với các cầu thủ vào lúc này là tìm lời giải cho những vấn đề đã được Thái Lan phơi bày.

Có một điều không nên bị quên sau thất bại này: trước khi thua Thái Lan, tuyển Việt Nam đã trải qua 27 trận liên tiếp không thất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik. Một chuỗi trận xuất sắc như vậy không thể bị xóa sạch chỉ sau 90 phút.

Tuyển Việt Nam đã có một giai đoạn thành công, nhưng thành công ấy không có nghĩa đội tuyển bất khả chiến bại. Thái Lan vừa chứng minh rằng khi có lực lượng mạnh và chuẩn bị tốt, họ vẫn đủ khả năng tạo ra những vấn đề rất lớn cho tuyển Việt Nam.

Trận thua này cho thấy tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa, khả năng tạo cơ hội trước đối thủ mạnh và đặc biệt là phương án tấn công khi không có Xuân Son. Đây đều là những vấn đề thực tế mà ban huấn luyện cần giải quyết.

Tuyển Việt Nam không cần "xấu hổ" sau trận thua Thái Lan.

Bóng đá không có đội tuyển nào thắng mãi. Một HLV giỏi cũng có lúc lựa chọn chưa chính xác, một hàng công tốt cũng có ngày không ghi được bàn và một chuỗi bất bại rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam phản ứng thế nào sau thất bại này.

Nếu HLV Kim Sang-sik muốn nhận phần “xấu hổ” về mình để chịu trách nhiệm, đó là lựa chọn của ông. Nhưng với các cầu thủ, họ không cần phải mang theo cảm giác ấy.

Họ đã thua một Thái Lan chơi tốt hơn và hiệu quả hơn trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam không tận dụng được những cơ hội của mình. Đau và thất vọng, chắc chắn có. Nhưng xấu hổ thì không.

Thất bại này có thể xem như một lần tuyển Việt Nam “trở về mặt đất”. Và nếu biết nhìn thẳng vào những hạn chế để sửa chữa, đó hoàn toàn có thể là cú ngã cần thiết để đội bóng tiến xa hơn trong chặng đường sắp tới, mà gần nhất có thể là VCK Asian Cup vào đầu năm 2027.