Thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam nhận tin dữ từ FIFA

Tuyển Việt Nam nhận thêm tin kém vui sau trận thua Thái Lan.

Theo tính toán của trang chủ FIFA, đội tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm trên BXH FIFA sau trận thua Thái Lan. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng giành được 3,67 điểm nhờ trận thắng Philippines.

Như vậy, sau 2 lượt trận vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam để mất 1,20 điểm. Với những điểm số mất đi, đội tuyển Việt Nam tạm thời tụt 1 bậc xuống hạng 100 thế giới. Đoàn quân áo đỏ hiện có trong tay 1235,82 điểm tích lũy.

Đội tuyển Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan và chắc chắn không thể góp mặt ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam tụt 1 bậc trên BXH FIFA

Đội tuyển Việt Nam tuy đã chắc chắn không góp mặt tại trận chung kết FIFA ASEAN Cup nhưng trước mắt vẫn còn những cơ hội tích lũy điểm số trên BXH FIFA. Đó là trận cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2/10 và trận tranh hạng ba ngày 5/10 (nếu giữ vững ngôi nhì bảng).

Thất bại 0-2 trước Thái Lan rõ ràng mang đến không ít sự thất vọng. Nhưng đội tuyển Việt Nam gần sớm đứng dậy để sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo.