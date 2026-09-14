Thua Tây Ban Nha, tuyển Trung Quốc vẫn đoạt vé vào tứ kết World Cup

Tuyển trẻ Trung Quốc đang thi đấu khá tốt ở VCK World Cup.

Tại giải U20 World Cup nữ 2026 đang được tổ chức tại Ba Lan, tuyển nữ Trung Quốc đã thi đấu tương đối ấn tượng, chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết.

Sau chiến thắng trước New Caledonia và trận hoà trước Nigeria, các cô gái Trung Quốc bước vào trận cuối vòng bảng gặp Tây Ban Nha vào tối 13/9.

Trước một đối thủ quá mạnh, là ứng viên vô địch, tuyển U20 nữ Trung Quốc dù cố gắng nhưng vẫn phải chịu thất bại với tỷ số 1-3. Trong trận này, U20 nữ Trung Quốc để thủng lưới 3 bàn trước nhưng sau đó đã ghi một siêu phẩm để rút ngắn tỷ số.

U20 nữ Trung Quốc vào tứ kết World Cup dù thua Tây Ban Nha.

Dù thua Tây Ban Nha nhưng tuyển Trung Quốc vẫn giành vé đi tiếp bởi ở trận cùng giờ, U20 Nigeria đã đánh bại New Caledonia với tỷ số 10-1. U20 nữ Trung Quốc, với cùng 4 điểm như Nigeria nhưng nằm trong nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất để tiến vào tứ kết.

Ở tứ kết, U20 nữ Trung Quốc sẽ gặp đội đứng nhất bảng D là Italia. Trận đấu diễn ra ngày 16/9.

Điếu khá thú vị là ở kỳ World Cup năm nay, tất cả các đại diện ở Đông Á đều tiến vào tứ kết. Ngoài Trung Quốc gặp Italia thì Hàn Quốc sẽ chạm trán Argentina, trong khi Nhật Bản và Triều Tiên sẽ phải trực tiếp đối đầu nhau.