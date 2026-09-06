Thua tan tác trên sân nhà, Thái Lan vẫn chính thức đoạt vé dự VCK giải châu Á

Tuyển trẻ Thái Lan thi đấu hoàn toàn lép vế và phải chịu một thất bại “lấm lưng trắng bụng” trước Iraq trên sân nhà.

Trước lượt đấu cuối bảng F, vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Thái Lan chỉ cần hoà Iraq là sẽ chính thức tiến vào VCK với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, “Tiểu Voi chiến” lại thi đấu thiếu ấn tượng, để thua tan tác trước đối thủ từ Tây Á.

Ở trận này, U20 Thái Lan kiểm soát bóng tới 65%, thực hiện tới 12 pha dứt điểm trong đó 6 lần trúng đích, còn Iran thì kiểm soát bóng 35%, thực hiện được 8 pha dứt điểm với 5 lần trúng đích. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai đội nằm ở khả năng biến cơ hội thành bàn thắng.

Iraq là đội thi đấu hiệu quả hơn hẳn. Dù không dứt điểm nhiều nhưng họ lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống cuối cùng. Ngay phút thứ 10, họ đã phá vỡ hàng phòng ngự Thái Lan để ghi bàn mở tỷ số sau một tình huống tấn công chớp nhoáng.

Chỉ 9 phút sau đó, U20 Iraq một lần nữa tận dụng sự lơi lỏng ở hàng phòng ngự Thái Lan để ghi bàn thứ hai, nhân đôi cách biệt.

U20 Thái Lan thua Iraq nhưng vẫn đoạt vé dự VCK.

Chưa dừng lại ở đó, U20 Iraq tiếp tục nắm thế chủ động và họ còn có bàn thắng thứ 3 ở phút 45. Giống như 2 lần trước đó, hàng phòng ngự Thái Lan một lần nữa lại bộc lộ sai sót và phải trả giá.

Việc bị dẫn tới 3 bàn khiến Thái Lan phải thay hàng loạt vị trí ở thời điểm ngay sau giờ nghỉ. Đội chủ nhà dồn lên tấn công nhưng họ tỏ ra bế tắc trước khối phòng ngự được tổ chức tốt của Iraq.

Mãi tới phút 86, Thái Lan mới có thể ghi được bàn gỡ. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì “Tiểu Voi chiến” làm được ở trận này.

Kết thúc trận đấu, Iraq thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp đội bóng Tây Á leo lên chiếm ngôi đầu bảng của chính Thái Lan, qua đó chính thức ghi tên mình vào VCK U20 châu Á 2026.

Trong khi đó với Thái Lan, dù thua đậm nhưng với 6 điểm sau 2 trận thắng trước đó, họ vẫn đã chính thức giành tấm vé tiến vào VCK, do nằm trong nhóm 7 đội nhì có thành tích tốt nhất.