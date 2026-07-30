Thua tan tác, HLV Campuchia bất ngờ tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam

Vị thuyền trưởng bên phía Campuchia đặt mục tiêu rất lớn trong đó việc đánh bại tuyển Việt Nam để nuôi hy vọng vào bán kết giải AFF Cup 2026.

Tại bảng A, AFF Cup 2026, tuyển Campuchia gây thất vọng khi thua cả 2 trận (trước Singapore với tỷ số 1-2 và Indonesia với tỷ số 1-5). Hai thất bại này khiến Campuchia gần như không còn cơ hội tranh vé vào bán kết, đặc biệt khi họ còn một trận gặp tuyển Việt Nam.

Bất chấp những kết quả không tốt, HLV trưởng tuyển Campuchia, Koji Gyotoku, vẫn gây bất ngờ khi tuyên bố với truyền thông rằng ông muôn giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận còn lại, gặp Timor Leste và Việt Nam.

"Thật không may, chúng tôi đã thua trận này, nhưng đây là một kinh nghiệm quý báu khi được đối đầu với Indonesia, một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tài năng."

"Chúng tôi đã thua hai trận liên tiếp, nhưng vẫn còn hai trận nữa. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng và giành chiến thắng trong hai trận còn lại” - HLV Koji Gyotoku tuyên bố.

HLV Campuchia tuyên bố muốn đánh bại tuyển Việt Nam.

Theo vị thuyền trưởng của Campuchia, đội bóng của ông cần cải thiện khả năng tranh chấp, trong đó có cả những pha bóng bổng.

“Ở trận đấu vừa qua gặp Indonesia, họ có rất nhiều cầu thủ giỏi, và họ đặc biệt mạnh mẽ trong các pha tranh chấp bóng nhờ thể hình cao lớn, đây cũng là lĩnh vực mà chúng ta cần cải thiện”.

Bất chấp những phát biểu đầy quyết tâm, tuyển Campuchia được dự đoán gần như không có cơ hội gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam, trong bối cảnh đội quân của HLV Koji Gyotoku bộc lộ quá nhiều hạn chế ở khả năng phòng ngự.

Đặc biệt hơn, tuyển Campuchia đã toàn thua trước tuyển VIệt Nam ở cả 11 lần đối đầu trong quá khứ, từ năm 1995 đến nay. Trong đó, tuyển Campuchia từng trải qua những thất bại cực đậm trước tuyển Việt Nam với tỷ số 1-9 và 2-9 trong giai đoạn 2002-2004. Tính ở 4 lần gặp nhau gần nhất, Campuchia thủng lưới 13 lần, chỉ ghi 1 bàn vào lưới tuyển Việt Nam.

Hiện tại, Campuchia cũng có quá ít cơ hội vào bán kết AFF Cup 2026, do chỉ xếp thứ 4 tại bảng A (chỉ trên Timor Leste nhờ chỉ số phụ).