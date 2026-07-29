Tuyển Việt Nam sẽ toan tính để “né” Thái Lan, đối đầu Malaysia ở bán kết AFF Cup?

Việc tuyển Việt Nam sẽ tính toán để “chọn” đối thủ ở bán kết AFF Cup 2026 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tại bảng A, AFF 2026, tuyển Việt Nam mới đá một lượt trận, nhưng xét theo cục diện hiện tại, tấm vé vào bán kết gần như khó thoát khỏi tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ở bảng A, trình độ của tuyển Việt Nam và Indonesia có sự chênh lệch lớn so với những đối thủ còn lại, gồm cả Singapore, Campuchia và Timor Leste. Nếu không có những “siêu địa chấn” xảy ra, tuyển Việt Nam và Indonesia khả năng rất cao sẽ giành 2 tấm vé vào bán kết.

Trận đối đầu trực tiếp giữa tuyển Việt Nam gặp Indonesia (ngày 3/8) khả năng lớn sẽ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng. Trận đấu này cũng mang tới cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik “chọn” đối thủ ở vòng bán kết.

Hiện ở bảng B, Malaysia đang tạm đứng đầu với 6 điểm sau 2 lượt trận, còn Thái Lan đứng nhì do chỉ mới đá 1 trận.

Cục diện bảng B khả năng còn ngã ngũ sớm hơn bảng A, khi 2 đội Myanmar và Philippines liên tục sảy chân còn Lào thì vẫn trắng tay. Theo những diễn biến hiện tại, khả năng cao Thái Lan và Malaysia sẽ là 2 đội tiến vào vòng bán kết.

Tuyển Malaysia sẽ gặp Thái Lan trước thời điểm tuyển Việt Nam và Indonesia chạm trán nhau.

Điều đáng nói là giữa Thái Lan và Malaysia dường như đang có sự khác biệt không nhỏ. Với lực lượng và phong độ hiện tại, Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn, có nhiều xác suất đứng đầu bảng.

Ở trận tối qua, Malaysia đã giành chiến thắng chưa thuyết phục trước Lào bất chấp tỷ số 4-0. Tỷ số đó chưa phản ánh cục diện trận đấu do Malaysia cũng mắc rất nhiều lỗi, cộng thêm việc Lào quá yếu ở cả phòng ngự lẫn khả năng dứt điểm, nên chiến thắng đậm chưa phản ánh được thực lực của “Hổ Mã Lai”.

Nếu đối thủ của Malaysia không phải là Lào mà là Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia, “Hổ Mã Lai” sẽ khó tránh khỏi một thất bại bởi họ cũng liên tục mắc lỗi phòng ngự và chuyền hỏng ở giữa sân.

Những năm gần đây, "Hổ Mã Lai" vẫn chưa tạo ra sự ổn định như Thái Lan khi dự AFF Cup. Đội bóng này có thể chơi bùng nổ trong một số trận nhưng cũng không ít lần đánh mất chính mình trước các đối thủ lớn.

Nếu gặp Malaysia ở bán kết, tuyển Việt Nam sẽ sáng cửa giành chiến thắng!

Trong khi đó, Thái Lan vẫn là thế lực số một của bóng đá Đông Nam Á. Dù lực lượng có nhiều thay đổi, họ luôn biết cách thể hiện bản lĩnh ở những trận cầu loại trực tiếp. Chính kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát thế trận khiến "Voi chiến" luôn là đối thủ mà mọi đội tuyển đều muốn tránh càng lâu càng tốt.

Điều đáng nói là Thái Lan và Malaysia sẽ có trận đối đầu vào ngày 1/8 (trước thời điểm tuyển Việt Nam gặp Indonesia). Trận đấu này khả năng cũng quyết định ngôi đầu bảng B. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể dựa vào kết quả trận này, khi cục diện bảng A coi như an bài, để từ đó có những toan tính khi đối đầu Indonesia vào ngày 3/8.

Thời điểm hiện tại, việc chạm trán Malaysia khả năng sẽ “dễ thở” hơn với tuyển Việt Nam thay vì sớm phải “đại chiến” Thái Lan. Trong trường hợp gặp “Hổ Mã Lai” ở bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thênh thang cơ hội giành chiến thắng, mở toang cánh cửa để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup.