Thua sốc trong "mưa bàn thắng", tuyển Thái Lan chính thức chia tay giải châu Á

Tại vòng tứ kết giải Futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Thái Lan đối đầu với Iraq. Voi chiến được đánh giá cao hơn nhờ bề dày thành tích cũng như phong độ tại vòng bảng. Bên cạnh đó, tuyển Thái Lan còn có đầy đủ lực lượng mạnh nhất với chân sút đang thi đấu tại Tây Ban Nha Osamanmusa.

Những phút đầu trận, tuyển Thái Lan chơi tấn công và có những tình huống dứt điểm từ xa. Nhưng các cầu thủ Iraq cho thấy sự lì lợm khi duy trì được sự chắc chắn bên phần sân nhà. Tới phút thứ 7, đại diện Tây Á bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Từ tình huống phản công cực nhanh, Mustafa nhận bóng ở tư thế trống trải bên cánh phải. Anh dứt điểm đánh bại thủ môn Thái Lan, đưa Iraq dẫn trước 1-0.

Tuyển Thái Lan lập tức có bàn gỡ hòa. Sai lầm của cầu thủ Iraq tạo ra cơ hội cho Thái Lan ngay trước vòng cấm địa. Osamanmusa là người ập vào dứt điểm ở cự li gần san bằng tỉ số. Thế trận giằng có tiếp tục được duy trì ở những phút tiếp theo, 2 đội khép lại hiệp một với tỉ số 1-1.

Ngay đầu hiệp hai, tuyển Iraq lại vươn lên. Vẫn là một tình huống phản công được triển khai ở tốc độ rất cao. Bóng lại đến chân Mustafa và cầu thủ này sút bóng hiểm hóc mang về bàn thắng thứ hai cho Iraq. Bàn thắng này giúp tuyển Iraq thi đấu càng tự tin hơn. Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan dần trở nên nôn nóng và thiếu chính xác trong những pha xử lý bóng.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) thua sốc trước Iraq

Phút 33, bàn thắng thứ ba đến với Iraq. Bắt nguồn từ pha đá biên, Mustafa làm tường tốt và nhả bóng hợp lý để Salim Kadhim dễ dàng sút tung lưới Thái Lan.

Không còn gì để mất, tuyển Thái Lan buộc phải chơi tấn công tổng lực power-play với thủ môn dâng cao. Nhưng khi mà hiệu quả chưa đến, họ lại nhận thêm bàn thua. Thủ môn Ibrahim của Iraq dứt điểm táo bạo ngay từ phần sân nhà đưa bóng vào khung thành bỏ trống của Thái Lan, nâng tỉ số lên 4-1.

Những giây cuối, Voi chiến tìm được bàn thắng nhờ công Sriarwut. Tiếc rằng, mọi thứ đã quá muộn màng. Thua chung cuộc 2-4, đội tuyển futsal Thái Lan chính thức nói lời chia tay giải Futsal châu Á 2026. Đây là thành tích đáng thất vọng đối với đội bóng vốn là đương kim á quân giải đấu. Chiều ngược lại, tuyển Iraq có lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại vòng bán kết. Đối thủ chờ đón Iraq tại bán kết nhà ĐKVĐ Iran.