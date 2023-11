Thua ngược Trung Quốc, HLV Polking chán nản: "Tôi rất thất vọng, ĐT Thái Lan lãng phí quá nhiều cơ hội"

"Tôi rất thất vọng. Trận thua này ảnh hưởng quá lớn tới chúng tôi", HLV Polking buồn bã nói trong buổi họp báo sau trận. "Trung Quốc là đối thủ chính cạnh tranh vé đi tiếp với tuyển Thái Lan. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã vậy, chúng tôi không thể từ bỏ hi vọng. Đội tuyển Thái Lan cần sớm lấy lại sự tập trung để đối đầu với Singapore sau đây 5 ngày.

Hôm nay, đội tuyển Thái Lan đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cũng lãng phí vô số. Vấn đề nằm ở việc dứt điểm không tốt. Đó là điều chúng tôi cần phải sớm cải thiện".

HLV Polking không thể vui nổi vì trận thua ngược ngay trên sân nhà.

Tối 16/11, tuyển Thái Lan đón tiếp Trung Quốc trên sân nhà Rajamangala với sự tự tin lớn. Đội bóng này cũng có được bàn mở tỉ số do công của Sarach Yooyen ở phút 23.

Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan đã không thể bảo toàn được thắng lợi. 2 bàn thắng của Wu Lei và Wang Shangyuan ở các phút 29 và 74 đã giúp tuyển Trung Quốc ngược dòng thành công.

Thái Lan thua ngược cay đắng trong "trận cầu 6 điểm" với Trung Quốc.

Theo đánh giá của HLV Polking, sai sót trong việc chống phản công là yếu tố khiến tuyển Thái Lan phải nhận thất bại. Đồng thời, vị chiến lược gia này cũng bày tỏ sự lạc quan về việc tìm được nhân tố thay thế ngôi sao Chanathip vừa dính chấn thương. Ông nói:

"Đáng lẽ chúng tôi phải làm tốt hơn. Cả hai bàn thua đều là những pha phản công của đối thủ. Tuyển Thái Lan phải sớm cùng nhau khắc phục vấn đề này. Chúng tôi không có nhiều thời gian để buồn bã.

Với trường hợp thiếu vắng Chanathip, tôi tin tuyển Thái Lan đủ nhân tố để tìm ra phương án thay thế. Tôi triệu tập 26 cầu thủ ở đợt hội quân này và họ đều là những cái tên xuất sắc. Ví dụ như Sarach Yooyen hoàn toàn có thể chơi ở vị trí của Chanathip. Tuyển Thái Lan cần chuẩn bị những kế hoạch tốt nhất cho trận gặp Singapore".

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng C, Thái Lan và Singapore chia nhau hai vị trí cuối bảng với 0 điểm. Trong khi đó, Hàn Quốc (3 điểm) tạm xếp trên Trung Quốc do có hiệu số tốt hơn (+5 so với +1).

Thái Lan 1-2 Trung Quốc (Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á)

