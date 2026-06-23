Thua ngược trong 14 phút, đội bóng châu Á chính thức bị loại sớm tại World Cup 2026

Đội bóng châu Á đã phải sớm nói lời chia tay World Cup 2026.

Để thua 1-3 trước Áo trong trận ra quân, đội tuyển Jordan hiểu rằng cơ hội lớn nhất để họ xoay chuyển cục diện là cuộc đọ sức gặp Algeria. Bởi nếu không có kết quả tốt trước Algeria, đại diện châu Á sẽ gần như hết cửa đi tiếp khi phải gặp Argentian ở lượt trận cuối cùng. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Algeria cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Với quyết tâm chiến thắng, 2 đội nhập cuộc với thế trận đôi công. Algeria là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Jordan lại chơi một cách trực diện và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn.

Riyad Mahrez trong ngày trở lại đội hình xuất phát đã liên tục xuất hiện tại những điểm nóng. Anh tạo ra cơ hội cho đồng đội nhưng cũng lại tự mình bỏ lỡ tình huống ngon ăn trước khung thành Jordan. Và cựu tiền vệ Man City đã phải chứng kiến đội nhà nhận bàn thua trước.

Phút 36, các cầu thủ Jordan tổ chức phối hợp bên cánh trái trước khi có đường trả ngược về trung lộ khá thuận lợi. Tiền đạo Mousa Tamari vung chân sút trượt bóng. Tuy nhiên, cú sút trượt này lại vô tình đưa bóng đúng tầm chân của một cầu thủ Jordan khác là Nizar Al Rashdan. Tiền vệ này lập tức dứt điểm "cháy lưới", đưa Jordan dẫn 1-0.

Đội tuyển Jordan mở tỉ số

HLV Algeria sớm đưa ra những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Những thay đổi này đã giúp đội bóng châu Phi gia tăng cường độ tấn công và dần khiến cho hàng thủ Jordan không thể đứng vững. Phút 69, đội tuyển Algeria san bằng tỉ số. Mahrez tạt bóng chính xác và Benbouali đánh đầu tung lưới, đưa trận đấu vê vạch xuất phát.

Benbouali gỡ hòa cho Algeria

Ít phút sau, lại từ một tình huống cố định, đội bóng châu Phi vươn lên dẫn trước. Gouiri là người dứt điểm ở cự li gần khi bóng lộn xộn trong vòng cấm địa để nâng tỉ số lên 2-1.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Algeria. Kết quả này giúp đội bóng châu Phi duy trì cơ hội cạnh tranh ngôi nhì bảng J. Trong khi đó, đội tuyển Jordan đã chính thức bị loại sớm chỉ sau 2 lượt trận. Đồng thời, đội tuyển Argentina cũng chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Algeria còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi nhì bảng

Có những tiếc nuối cho đội tuyển Jordan khi họ đã có những thời điểm thi đấu tốt trong 2 trận đấu trước Áo và Algeria. Tuy nhiên, sự thua thiệt về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm đã khiến đại diện châu Á phải sớm dừng bước.

Kết quả: Jordan 1-2 Algeria

Bàn thắng

Jordan: Nizar Al Rashdan 36'

Algeria: Benbouali 69', Gouiri 82'

Đội hình ra sân

Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Abu Dahab, Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha, Al Mardi, Olwan, Tamari

Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Boudaoui, Zerrouki, Maza, Mahrez, Gouiri, Chaibi

Xếp hạng bảng J World Cup 2026