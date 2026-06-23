Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Messi top 1, Mbappe & Haaland tăng tốc, Ronaldo... chưa xuất hiện

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra đầy hấp dẫn.

Cú đúp vào lưới đội tuyển Áo giúp Messi chính thức phá kỷ lục Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Bên cạnh đó, ngôi sao người Argentina cũng đang tạm thời độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng.

Bàn mở tỉ số của Messi trước Áo

Messi lập kỷ lục World Cup

Bám sát Messi là 2 chân sút thượng hạng của bóng đá thế giới: Mbappe và Haaland. Cả 2 đều đã có 4 bàn thắng chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên. Có 2 cầu thủ đã ghi được 3 bàn là Jonathan David (Canada) và Deniz Undav (Đức). Một số cái tên đáng chú ý khác đã ghi có 2 pha lập công là Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Cody Gakpo, Harry Kane.

Tuy nhiên, Ronaldo - người đang cùng Messi giữ kỷ lục ghi bàn tại 5 kỳ World Cup khác nhau - vẫn chưa "nổ súng" tại World Cup 2026. CR7 trải qua trận đấu đáng thất vọng với Congo khi thi đấu trọn vẹn 90 phút và tung ra 3 pha dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng đi trúng đích.

Cơ hội cải thiện thành tích sẽ đến với Ronaldo khi Bồ Đào Nha chạm trán Uzbekistan ở lượt trận thứ hai. Trong quá khứ, ngôi sao người Bồ Đào Nha từng ghi bàn vào lưới một số đội bóng châu Á tại World Cup như Iran hay Triều Tiên.