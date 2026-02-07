Thua ngược theo kịch bản đầy cay đắng, tuyển Indonesia tan mộng vô địch

Trận chung kết Futsal châu Á 2026 là cuộc so tài giữa chủ nhà Indonesia và ĐKVĐ Iran. Iran được đánh giá cao hơn, nhưng tuyển Indonesia cũng cho thấy khả năng gây bất ngờ nhờ lối chơi mạnh mẽ cùng lợi thế sân nhà.

Đội tuyển futsal Iran nhập cuộc với thế trận tấn công như vũ bão. Đại diện Tây Á có bàn thắng dẫn trước chỉ sau 3 phút thi đấu. Từ tình huống đá biên, Tayebi băng vào dứt điểm cực nhanh mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng, tuyển Iran có thêm một vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Và họ phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 7. Thủ môn Mohammadi xử lý không tốt và để bóng bật ra sau cú sút xa của cầu thủ Indonesia. Gunawan ập vào đúng lúc đá bồi san bằng tỉ số 1-1.

Chỉ 1 phút sau, tuyển Indonesia vượt lên. Thủ môn Habibie phát bóng dài thẳng về hướng vòng cấm địa đối phương, Megantara nhận bóng và xử lý bình tĩnh để đưa bóng vào lưới. Trong pha bóng này, 2 cầu thủ Iran đã rất bị động và để cho chân sút phía Indonesia có cơ hội sút bóng.

Chưa kịp lấy lại thế trận sau 2 bàn thua chóng vánh, Iran phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Lần này là tình huống phản công sắc bén. Megantara tinh tế vượt qua cầu thủ Iran trước khi đánh bại thủ môn trong thế đối mặt, nâng tỉ số lên 3-1.

Không còn gì để mất, tuyển Iran buộc phải đẩy toàn bộ đội hình lên chơi tấn công tổng lực. Họ đưa được bóng vào lưới Indonesia ở phút 15 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xem lại pha quay chậm.

Tới phút 18, tỉ xuống được rút ngắn xuống còn 2-3. Các cầu thủ Iran thực hiện pha phối hợp tốt trong tình huống đá phạt trực tiếp và Karimi dứt điểm chính xác.

Đầu hiệp hai, cách biệt được san bằng cho tuyển Iran. Abbasi sút bóng hiểm hóc khiến thủ môn Indonesia bị đánh lạc hướng và không kịp phản xạ.

Nhưng rất nhanh chóng, tuyển Indonesia lại tái lập thế dẫn bàn. Sai lầm khó tin của cầu thủ Iran bị Samuel Eko trừng phạt bằng cú sút uy lực. Đội chủ nhà vươn lên dẫn 4-3.

Indonesia (áo đỏ) thi đấu bùng nổ trong trận chung kết

Cuộc rượt đuổi tỉ số tiếp tục khi Iran chuyển sang chơi tấn công theo chiến thuật power-play. Phút 37, sau một loạt tình huống đập nhả nhuần nhuyễn, Karimi xoay người dứt điểm mang về bàn gỡ hòa 4-4.

Kết thúc 40 phút thi đấu chính thức với tỉ số 4-4, 2 đội bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ, cả 2 đội đều thi đấu phần nào thận trọng hơn.

Thời điểm trận đấu chỉ còn 2 phút, chiến thắng tưởng như sẽ thuộc về Indonesia khi Megantara nâng tỉ số lên 5-4. Các cầu thủ Indonesia triển khai đá phạt góc nhanh và trừng phạt hàng thủ Iran. Tuy nhiên, một lần nữa tuyển Iran lại gỡ hòa. Aghapour với cú sút xa trái phá san bằng tỉ số 5-5.

Kết quả hòa buộc 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu 6m. Indonesia lại dẫn trước khi Yousef bên phía Iran thực hiện không thành công. Cay đắng cho đội bóng xứ Vạn đảo, họ vẫn “cầm vàng rồi để vàng rơi”. 2 cầu thủ Indonesia đá hỏng và để cho Iran ngược dòng thắng 5-4 trong loạt "đấu súng”.

Iran bảo vệ thành công chức vô địch châu Á

Đội tuyển Iran giành chiến thắng chung cuộc và bảo vệ thành công chức vô địch Futsal châu Á. Tuyển Indonesia dù không thể đăng quang nhưng vẫn rất xứng đáng nhận những lời khen ngợi sau màn trình diễn quả cảm.

Kết quả chung kết Futsal châu Á 2026: Indonesia 5-5 (luân lưu: 4-5) Iran