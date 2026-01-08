Thua ngược sau tấm thẻ đỏ tai hại, U23 Thái Lan dễ bị loại sớm tại giải châu Á

Đối thủ của U23 Thái Lan trong trận ra quân giải U23 châu Á 2026 là U23 Australia. Đến với giải đấu, U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị. Voi chiến thiếu vắng khá nhiều vị trí quan trọng do các cầu thủ phải trở về phục vụ cho CLB. Cả 2 ngôi sao nổi bật tại SEA Games vừa qua là Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree đều vắng mặt tại giải U23 châu Á. Thời gian hội quân cũng ngắn khiến U23 Thái Lan không có được một chuyến tập huấn chất lượng. Ở chiều ngược lại, U23 Australia tập trung được đội hình mạnh với nhiều cầu thủ đang thuộc biên chế các CLB ở châu Âu.

Bước vào trận đấu, U23 Thái Lan khiến cho U23 Australia bất ngờ bởi lối chơi đầy chủ động. Voi chiến kiểm soát bóng vượt trội và tổ chức hàng loạt tình huống lên bóng mạch lạc. Phút thứ 8, U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước. Sau tình huống đá phạt góc, tiền vệ Boonlha dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ U23 Australia trước khi đổi hướng lăn vào lưới.

Nhưng lợi thế của U23 Thái Lan đã biến mất quá nhanh. Chỉ ít phút sau bàn thắng, đại diện Đông Nam Á mất người vì tấm thẻ đỏ. Pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết của Maneekorn bị trọng tài xác định là lỗi nghiêm trọng và cầu thủ này bị truất quyền thi đấu.

Với 10 người, Voi chiến nhanh chóng đánh mất thế trận. Họ không còn duy trì được các pha phối hợp như đầu trận và phải co cụm phòng ngự. U23 Australia tận dụng tốt lợi thế hơn người để tổ chức những pha xuyên phá ở tốc độ cao.

U23 Australia (áo xanh) tận dụng tốt lợi thế hơn người

Phút 29, đội bóng xứ chuột túi san bằng tỉ số nhờ quả penalty. Người thực hiện thành công là Alagich. Chỉ 1 phút sau, U23 Australia có bàn nâng tỉ số lên 2-1. Macallister cứa lòng ngoạn mục và không cho thủ môn Thái Lan cơ hội cản phá.

Những phút cuối hiệp một, U23 Thái Lan vùng lên và có một lần đưa bóng chạm cột dọc khung thành đối phương. Dù vậy, Voi chiến không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Sang hiệp hai, U23 Australia chuyển sang thế trận chắc chắn hơn. Họ không còn lên bóng với nhịp độ quá cao mà dành sự tập trung cho khâu kiểm soát. Cách chơi của U23 Australia khiến U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Voi chiến không đủ nhân sự để pressing tranh cướp bóng và dần xuống sức.

Nỗi buồn của U23 Thái Lan

90 phút khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về U23 Australia. Đội bóng xứ chuột túi tạm thời dẫn đầu bảng D giải U23 châu Á 2026 với 3 điểm. U23 Thái Lan với 0 điểm và hiệu số -1 tạm xếp cuối bảng. Với cục diện hiện tại, nguy cơ bị loại sớm đang hiện ra trước mắt đại diện Đông Nam Á.