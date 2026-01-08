Tạo bất ngờ trước nhà cựu vô địch châu Á, U23 Trung Quốc vẫn nằm trong “vùng nguy hiểm” vì một chỉ số

Về lý thuyết, U23 Iraq được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng Tây Á sở hữu thành tích rất tốt tại các giải U23 châu Á khi từng 1 lần vô địch, 2 lần giành HCĐ. Trong khi đó, U23 Trung Quốc thậm chí chưa bao giờ vượt qua vòng bảng.

Dù vậy, U23 Iraq đã trải qua biến động lớn trước thềm giải đấu. HLV Emad Mohammed đột ngột lên tiếng về những uẩn khúc bên trong đội tuyển chỉ 3 ngày trước trận ra quân. Nhà cầm quân này thẳng thắn chỉ ra vấn đề của U23 Iraq từ việc bị can thiệp vào chuyên môn cho đến kế hoạch chuẩn bị gặp rắc rối. Ông Emad Mohamm cũng tuyên bố sẽ rời đội ngay giải đấu.

Biến động nói trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến U23 Iraq. Đội bóng Tây Á không thể hiện được hình ảnh mạnh mẽ như thường thấy. Suốt cả hiệp một và những phút đầu hiệp hai, U23 Trung Quốc mới là đội tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý hơn. Tiếc là những Wang Yudong hay Yang Xi đều không thể đem về bàn thắng.

Cả U23 Trung Quốc (áo đỏ) và U23 Iraq đều có những cơ hội nhưng không thể ghi bàn

Mãi tới nửa cuối hiệp hai, U23 Iraq mới thực sự chơi tấn công có nét. Chỉ có điều, hết Ali Mokhalad rồi tới Aymen Luay không thắng được thủ môn Trung Quốc.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. 1 điểm trước đội cựu vô địch U23 châu Á có thể coi là thành công với U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ tạm thời xếp thứ ba bảng D. Bởi dù bằng điểm và bằng hiệu số với U23 Iraq, U23 Trung Quốc lại đang nhận nhiều thẻ vàng hơn và điểm fair-play kém hơn.