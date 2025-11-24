Thua ngược nghiệt ngã chỉ trong 8 phút, đội bóng Đông Nam Á sớm “tan mộng” World Cup

Lượt trận thứ hai vòng bảng Futsal World Cup nữ 2025, chủ nhà Philippines đối đầu tuyển Maroc. Trận đấu này được đánh giá là cơ hội tốt nhất để tuyển Philippines tìm kiếm chiến thắng lịch sử đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Đội chủ nhà khởi đầu như mơ với bàn thắng của Dionesa Tolentin ở phút thứ 4. Tới phút thứ 8, Cathrine Graversen lập công nhân đôi cách biệt. Không chỉ 3 điểm, người hâm mộ Philippines thậm chí đã mơ về một chiến thắng đậm cho đội nhà.

Nhưng mọi thứ xoay chuyển chóng mặt ngay trong hiệp một. Phút thứ 10, Nadia Laftah ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. 4 phút sau, Siiham Tadlaoui đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuyển Philippines (áo xanh) dẫn 2-0 nhưng không duy trì được lợi thế

2 bàn thua nối tiếp ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các cầu thủ Philippines. Họ không còn giữ được sự chính xác trong những pha xử lý. Và hệ quả là bàn thua thứ ba ở phút 17.

Cầu thủ Philippines chọn vị trí không tốt và xoay người phá bóng hụt, tạo điều kiện thuận lợi cho Jasmine Demraoui thoát xuống đối mặt thủ môn. Chân sút của tuyển Maroc dứt điểm khéo léo nâng tỉ số lên 3-2.

Khoảng thời gian còn lại, tuyển Philippines cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng đại diện Đông Nam Á đã không thể thêm một lần xuyên thủng được mành lưới tuyển Maroc.

3-2 nghiêng về Maroc là kết quả cuối cùng. Với 0 điểm sau 2 trận, tuyển Philippines tuy chỉ kém đội nhì bảng 3 điểm nhưng vẫn bị loại sớm. Bởi ở lượt trận cuối, 2 đội xếp trên Philippines là Maroc và Ba Lan sẽ gặp nhau.

Niềm vui chiến thắng của tuyển Maroc

Cơ hội để có được điểm số đầu tiên tại Futsal World Cup nữ cũng tương đối mong manh đối với đội chủ nhà. Phía trước tuyển Philippines ở lượt cuối là tuyển Argentina hùng mạnh – đang đứng đầu bảng A Futsal World Cup nữ 2025 với 6 điểm trọn vẹn đồng thời cũng đang xếp thứ 6 trên BXH FIFA.