Mất điểm khó tin, đối thủ của tuyển Việt Nam gần như chắc chắn bị loại sớm ở giải châu Á

Lượt trận thứ hai vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Singapore chạm trán U17 Macau (Trung Quốc). Đội bóng Đảo quốc Sư tử cần một chiến thắng để duy trì hi vọng mong manh cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

U17 Singapore nhập cuộc không tệ và có những phút ép sân. Đội bóng Đảo quốc Sư tử nỗ lực thực hiện các tình huống phối hợp lên bóng chứ không quá vội vàng nhồi bóng bổng vào vòng cấm địa.

Tuy nhiên, thế trận vây hãm vòng cấm địa đối phương của U17 Singapore lại thiếu đi sự sắc bén trong những pha xử lý quyết định. Điều này giúp cho U17 Macau có thể đánh chặn thành công và giữ cho khung thành không bị xuyên thủng.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U17 Singapore phải trả giá ở phút thứ 40. Trong pha bóng tưởng chừng như U17 Macau không kịp phản công nhanh và nguy hiểm đã trôi qua, các cầu thủ U17 Singapore bất ngờ để cầu thủ đối phương nhận bóng sát vòng cấm.

U17 Singapore ép sân nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo để giành trọn 3 điểm

Chan U Chit quan sát thấy khoảng trống lập tức tung cú sút quyết đoán. Bóng đi theo quỹ đạo cực khó vào góc xa, đánh bại thủ môn Singapore. Tỉ số là 1-0 cho U17 Macau.

Bàn thua khiến cho U17 Singapore buộc phải gia tăng tốc độ, tấn công một cách trực diện hơn. Chỉ có điều, các chân sút đến từ Đông Nam Á tỏ ra thiếu hiệu quả trước khung thành. Họ hoặc là đưa bóng ra ngoài, hoặc di chuyển thiếu tỉnh táo và rơi vào thế việt vị.

Mãi tới phút 89, U17 Singapore mới gỡ hòa nhờ tình huống tỏa sáng cá nhân. Zharfan Zainan với cú đá từ ngoài vòng cấm đầy bất ngờ đưa trận đấu về thế quân bình.

Những phút còn lại, đội bóng Đảo quốc Sư tử tiếp tục dồn lên mạnh mẽ. Nhưng họ không thể tìm được bàn thắng thứ hai và đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 1-1.

Chỉ có 1 điểm trước U17 Macau, U17 Singapore đứng áp chót bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 sau 2 lượt trận. Họ đang kém 2 đội đầu bảng là U17 Việt Nam và U17 Malaysia tới 5 điểm. Với khoảng cách điểm số cùng phong độ hiện tại, U17 Singapore gần như chắc chắn đã hết cơ hội tranh ngôi đầu bảng đồng thời cũng là tấm vé đến với VCK U17 châu Á 2026.