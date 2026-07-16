Thua ngay trên sân nhà, Malaysia chính thức bị loại khỏi giải Đông Nam Á

Tuyển Malaysia thêm một lần "ôm hận".

Trước thềm lượt trận cuối vòng bảng vòng loại AFF Cup nữ 2027, đội tuyển nữ Malaysia nắm trong tay quyền tự quyết. Nếu thắng hoặc hòa Singapore với tỉ số 2-2 trở lên, Malaysia sẽ giành tấm vé vào vòng bán kết.

Nhưng ngay trên sân nhà, đội bóng áo vàng đã phải "ôm hận". Chỉ sau 12 phút thi đấu, Yuvika Suresh mở tỉ số cho Singapore. Trước khi hiệp một kết thúc, Danelle Tan lập công nâng tỉ số lên 2-0.

Hi vọng mở ra ở đầu hiệp hai cho Malaysia khi Henrietta Justine ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Nếu có thêm 1 bàn thắng nữa, Malaysia sẽ có được tỉ số đủ để lọt vào bán kết.

Nhưng Danelle Tan đã một lần nữa tỏa sáng để dập tắt hi vọng của đội bóng áo vàng. Chân sút tuyển Singapore thực hiện thành công quả đá penalty, nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 73.

Malaysia (áo vàng) để thua trước Singapore

Những phút còn lại, Malaysia dù nỗ lực tấn công nhưng cũng không thể thay đổi cục diện. Chung cuộc, Singapore giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Kết quả này giúp Singapore đi tiếp với vị trí nhất bảng A. Tấm vé còn lại thuộc về tuyển Lào với 2 điểm sau 2 trận. Còn Malaysia xếp cuối bảng và bị loại. Đây là lần thứ hai liên tiếp Malaysia không vượt qua vòng loại AFF Cup nữ 2027.

Xếp hạng chung cuộc bảng A vòng loại AFF Cup nữ 2027

Vòng loại AFF Cup nữ 2027 được tổ chức dưới dạng một giải đấu mini mang tên AFF Women's Cup 2026 với 6 đội tham dự. Bảng A gồm: Malaysia, Singapore, Lào. Bảng B gồm: Indonesia, Timor Leste và Campuchia.

3 đội đạt 3 vị trí cao nhất giải sẽ giành vé tham dự AFF Cup nữ 2027. 5 đội tuyển đã vào thẳng AFF Cup nữ 2027 mà không cần tham dự vòng loại là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và U23 nữ Australia.