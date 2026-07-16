Hài hước: Messi lấy được bí kíp của tuyển Anh nhưng phải nhờ đồng đội... dịch hộ tiếng Anh

Đội tuyển Anh đã nghiên cứu kỹ Messi và đồng đội.

Kết thúc trận đấu bán kết World Cup 2026, các cầu thủ Argentina bất ngờ nhặt được chai nước của thủ môn Pickford bên phía tuyển Anh. Trên chai nước có ghi rõ thói quen đá penalty của từng tuyển thủ Argentina. Rõ ràng, tuyển Anh đã nghiên cứu kỹ Argentina để sẵn sàng cho loạt luân lưu 11m. Nhưng Tam sư lại không thể ngờ mình lại sụp đổ chỉ trong vài phút cuối bởi 2 pha kiến tạo của Messi.

Messi và đồng đội nghiên cứu bí kíp của tuyển Anh

Hướng dẫn bắt penalty cho thủ môn Pickford trước các cầu thủ Argentina

Điều hài hước là, Messi lại cần đồng đội Senesi (5 năm thi đấu giải Ngoại hạng Anh) dịch hộ nội dung trên bí kíp của tuyển Anh. Đoạn hội thoại giữa Messi và đồng đội được ghi nhận như sau.

Nico Gonzalez: Nhìn này. Họ ghi tên của Lautaro, Alvarez...

Trợ lý HLV Argentina: Đúng. Tất cả các cầu thủ đều có tên trong danh sách này.

Messi: Nhưng những ghi chú đó nghĩa là gì?

Trợ lý HLV Argentina: Senesi, cậu đọc được chưa? Cậu nói tiếng Anh mà.

Senesi: Đây là hướng dẫn bắt penalty cho thủ môn...

Messi: Ý cậu nói là thủ môn Pickford ư?

Messi đã đá hỏng 2 quả penalty ở World Cup 2026

Senesi: Đúng vậy. Đối với anh, Leo, họ hướng dẫn thủ môn giả vờ di chuyển sang trái rồi đổ người sang bên phải.

Messi đáp lại với vẻ mặt ngạc nghiên: Vậy thì họ chắc hẳn đã nghiên cứu cách tôi sút phạt đền rồi.

Tại World Cup 2022, Argentina trải qua 2 loạt đá luân lưu 11m trên hành trình vô địch. Nhưng ở giải đấu năm nay, họ vào chung kết mà chưa một lần đối mặt với loạt "đấu súng". Argentina chính là đội có nhiều chiến thắng trên chấm 11m nhất lịch sử World Cup (6 lần), đồng thời tỉ lệ thắng của họ cũng lên tới 86%.