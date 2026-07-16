FIFA vừa cập nhật dữ liệu BXH theo các trận đấu World Cup 2026.

Với chiến thắng trước đội tuyển Anh, Argentina được cộng tới 26,9 điểm trên BXH FIFA và đòi lại vị trí số 1 thế giới từ tay Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 vị trí dẫn đầu là rất sít sao. Nếu thắng Argentina trong trận chung kết World Cup, Tây Ban Nha vừa có thể vô địch, vừa lấy luôn ngôi đầu trên BXH FIFA.

Đội tuyển Argentina vẫn ở trên đỉnh thế giới

2 vị trí tiếp theo trên BXH thuộc về 2 đội vừa thất bại ở vòng bán kết World Cup là Pháp và Anh. Tuyển Brazil dù bị loại sớm ở World Cup nhưng nhờ điểm tích lũy trong quá khứ nên vẫn có thể đứng chân trong top 5 thế giới.

Vị trí thứ 6 thuộc về Maroc - đội bóng đã có hành trình World Cup đáng nhớ dù không thể tiến xa hơn vòng tứ kết. Maroc cũng là đội bóng châu Phi sở hữu thứ hạng cao nhất. Bồ Đào Nha với việc bị loại từ vòng 1/8 đã rơi 2 bậc xuống thứ 7 thế giới.

Top 10 BXH FIFA với dữ liệu cập nhật đến hết vòng bán kết World Cup 2026

Trong các đại diện châu Á, Nhật Bản vẫn có thứ hạng FIFA cao nhất - hạng 17. Đội bóng xứ Mặt trời mọc tăng 1 bậc sau khi kết thúc hành trình World Cup. Ngoài Nhật Bản, châu Á chỉ có 1 đội khác cũng tăng hạng là sau World Cup là Saudi Arabia. 7 đội còn lại đều rớt hạng. Trong đó, Uzbekistan và Jordan đều tụt tới 10 bậc.