Thua ngay trận ra quân, “siêu đội hình” Malaysia có nguy cơ bị loại sớm ở giải châu Á

Với tổng giá trị lên tới 15,4 triệu euro (khoảng 465 tỷ đồng) theo Transfermarkt, Johor Darul Ta'zim (JDT) của Malaysia là CLB sở hữu đội hình đắt giá nhất Đông Nam Á. Họ cũng là 1 trong 2 CLB Đông Nam Á tham dự Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, ngay ở trận ra quân, JDT đã nhận “gáo nước lạnh” từ một đại diện Đông Nam Á khác – Buriram United của Thái Lan.

Do Cúp C1 châu Á không giới hạn ngoại binh, JDT đã tung vào sân đội hình với 7 ngoại binh và 4 cầu thủ nhập tịch. Trong số này có Joao Figueiredo – tuyển thủ Malaysia từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Bên kia chiến tuyến, Buriram United cũng dùng tới 10 ngoại binh và chỉ có 1 nội binh là Suphanat Muenta.

Buriram (áo xanh) và JDT là 2 CLB sở hữu đội hình đắt giá nhất Đông Nam Á

Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Cả 2 bên đều có những tình huống đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận bàn thắng. Phút 28, tiền đạo người Tây Ban Nha Antonio Cristian ghi bàn đưa JDT vươn lên dẫn 1-0 ngay trên sân khách.

Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đầu hiệp hai, thế trận đổi chiều. Suphanat tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, giúp Buriram United dẫn ngược lại 2-1.

Suphanat là người hùng của Buriram

Khoảng thời gian còn lại, JDT nỗ lực lật ngược tình thế. Họ tung vào sân thêm những ngoại binh để tăng cường sức tấn công. Nhưng 2-1 nghiêng về Buriram United là kết quả cuối cùng.

Chiến thắng này giúp Buriram tạm xếp thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á, còn JDT chỉ xếp thứ 10. Việc để thua trước đối thủ được đánh giá là ngang tầm khiến cho cơ hội đi tiếp của JDT bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao, vẫn còn 7 vòng đấu trước mắt để “siêu đội hình” đến từ Malaysia sửa sai và lọt vào top 8, qua đó giành vé vào vòng 1/8.



