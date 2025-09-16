Được AFC “cộng sớm” 2 điểm, Việt Nam tiếp tục bỏ xa Indonesia trên BXH châu Á

Bóng đá Việt Nam xếp hạng 14 châu Á

Trước thềm khởi tranh vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) mùa 2025/26, bóng đá Việt Nam đã được cộng thêm 2 điểm trên BXH cấp CLB châu Á. 2 điểm này dành cho việc góp mặt tại vòng bảng của 2 CLB Nam Định và CAHN.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Cúp C2 châu Á được tổ chức theo thể thức mới, bóng đá Việt Nam có 2 đại diện dự vòng bảng. Mùa giải trước, V.League chỉ có duy nhất CLB Nam Định dự giải sau khi CLB Thanh Hóa rút lui.

Với 2 điểm cộng thêm, bóng đá Việt Nam tiếp tục xây chắc vị trí thứ 14 toàn châu lục và thứ 7 khu vực Đông Á trên BXH cấp CLB châu Á. Tổng điểm tích lũy hiện có của Việt Nam là 31,353 điểm.

Bóng đá Việt Nam xếp thứ 14 trên BXH châu Á

CLB Nam Định góp công lớn trong số điểm tích lũy nói trên. Mùa giải trước, đội bóng Thành Nam giúp bóng đá Việt Nam được cộng thêm tới 11,333 nhờ thành tích lọt vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Á.

Tính trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tạm xếp sau Thái Lan (hạng 7), Malaysia (hạng 10), đứng trên Singapore (hạng 15) và bỏ xa những Campuchia (hạng 22), Indonesia (hạng 24) hay Philippines (hạng 28).

Cơ hội cải thiện thứ hạng

Tại vòng bảng, mỗi trận thắng hoặc hòa không chỉ giúp 2 CLB Nam Định và CAHN tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp mà còn giúp bóng đá Việt Nam tích lũy thêm điểm số trên BXH cấp CLB châu Á.

Nhờ vị trí trong nhóm hạt giống số 2, CLB Nam Định nằm ở bảng đấu vừa sức với 3 đối thủ Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern (Hong Kong, Trung Quốc). Lá thăm dành cho CLB CAHN khó khăn hơn với 3 đối thủ Beijing Guoan (Trung Quốc), Macathur FC (Australia), Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc).

CLB CAHN đang dẫn đầu V.League

Cả 2 đại diện của Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu. CLB CAHN đạt phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải 2025/26 với chức vô địch Siêu Cúp Việt Nam và ngôi đầu bảng V.League. Trong khi đó, CLB Nam Định đã tăng số lượng ngoại binh lên tới 11 người. Một số cái tên trong số này được dành riêng cho đấu trường quốc tế.

Hiện tại, bóng đá Việt Nam đang xếp thứ 7 khu vực Đông Á, kém vị trí thứ của Australia (34,011 điểm) không nhiều. Nếu 2 CLB Nam Định và CAHN thi đấu tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể hi vọng vào việc vươn lên vị trí thứ 6.

CLB Nam Định sở hữu dàn ngoại binh chất lượng

Điểm khác biệt lớn nhất giữa vị trí thứ 6 và thứ 7 chính là suất tham dự Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite). Nền bóng đá xếp thứ 6 được trao 1 tấm vé vào thẳng vòng bảng Cúp C1.

Kể từ Cúp C1 châu Á được tổ chức lại theo thể thức mới (mỗi khu vực có 12 CLB dự vòng bảng), Việt Nam chưa có đại diện nào góp mặt. Cho tới nay, khu vực Đông Nam Á cũng mới chỉ có 2 “đại gia” Buriram United (Thái Lan) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia) được thi đấu tại phiên bản Cúp C1 mới. Giới chuyên môn và người hâm mộ hi vọng 2 CLB Nam Định và CAHN có thể góp phần mang về tấm vé Cúp C1 cho V.League.

Lịch thi đấu lượt trận đầu tiên vòng bảng Cúp C2 châu Á

Ngày 17/9 19h15 Nam Định vs Ratchaburi

Ngày 18/9 19h15 Beijing Guoan vs CLB CAHN