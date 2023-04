Thua Man City, HLV Klopp chua chát: 'Đá thế thì được chấp người cũng không thắng được'

Sau trận đấu, khi được hỏi về những tranh cãi trong trận, đặc biệt ở tình huống Rodri kéo ngã Gakpo và đối diện với thẻ vàng thứ hai, HLV Jurgen Klopp nói đầy mỉa mai: “Liệu anh ấy có dính thẻ vàng thứ hai không ư? Ừ. Ngay cả có thì tôi cũng không chắc chúng tôi đủ sức thắng 10 người bên phía họ".

Đây chính là lời nhận xét chua chát nhất về sự sa sút của Liverpool so với Man City . Từ chỗ gây ra vô vàn khó khăn cho đối thủ trong 2 mùa giải gần đây, bây giờ The Kop chỉ như một đội bóng “chiếu dưới” so với Man City.

Klopp chia sẻ thêm về màn thể hiện theo ông là kém cỏi của các học trò: “Tôi không thấy các cầu thủ thi đấu tốt. Trong hiệp 1, City luôn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chúng tôi đã gặp may. Chúng tôi đã chơi bình tĩnh và gây ra cho họ nhiều vấn đề.

Hàng thủ Liverpool liên tiếp nhận những bàn thua.

Chúng tôi đã ghi một bàn thắng tuyệt vời, đã có một khoảnh khắc quan trọng khác nhưng lại để thủng lưới. Sau hiệp một, Liverpool bị thủng lưới hai bàn nhanh chóng và nó đã phá vỡ mọi toan tính. 2 bàn thua, cách chúng tôi để thua là điều khó chấp nhận - chúng tôi cũng không gây ra khó khăn cho họ trong cả hai bàn thua.



Thành thật mà nói, điều đó là không thể chấp nhận được. City hoàn toàn kiểm soát thế trận từ đó và chúng tôi đã mở toang vùng cấm cho họ, để họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, chúng tôi thật may mắn khi họ không tham lam (ghi thêm bàn)".

Khép lại trận thua này, ông muốn các cầu thủ mau chóng đứng dậy bởi sau đây 3 ngày sẽ là một đại chiến khác với Chelsea. "Bị hạ 4-1 ở đây là điều khó khăn nhưng 3 ngày nữa, chúng tôi lại thi đấu với một đội mạnh khác. Vì vậy chúng tôi muốn họ phải quên đi thất bại ấy để tập trung vào tập luyện".