Thua liên tiếp 2 trận, tuyển Thái Lan chính thức hết cơ hội vô địch giải quốc tế

Tuyển Thái Lan nhận thêm thất bại tại giải quốc tế.

Để thua 0-3 trước U23 Việt Nam trong trận ra quân giải U23 Quốc tế 2026, U23 Thái Lan rất quyết tâm giành kết quả tốt trước U23 Qatar ở lượt trận thứ hai. Voi chiến đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm tung ra tình huống dứt điểm.

Nhưng khi đang có thế trận tương đối thuận lợi, U23 Thái Lan lại phải nhận bàn thua trong pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Bắt nguồn từ đường chọc khe của cầu thủ Thái Lan, thủ môn Qatar băng ra và phá bóng lên thật mạnh. Yamaan Jarrar của U23 Qatar nhận bóng bên cánh trái và thực hiện pha bứt tốc.

Hàng thủ U23 Thái Lan tỏ ra chần chừ và có vẻ chờ đợi để cản phá tình huống căng ngang vào bên trong. Nhưng Yamaan Jarrar đã quyết định đi bóng vào sâu trong vòng cấm đối phương và thực hiện pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn, mở tỉ số cho U23 Qatar.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Qatar

Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo tiếp tục khiến U23 Thái Lan phải trả giá ở phút 18. Trong tình huống phạt góc, cầu thủ Qatar treo bóng về phía cột dọc xa. Jad Saleh thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Tây Á.

Nhận 2 bàn thua sớm, U23 Thái Lan buộc phải gia tăng nhịp độ tấn công. Voi chiến thực hiện nhiều tình huống dứt điểm đa dạng. Tuy nhiên, độ chính xác của những pha dứt điểm này tương đối thấp.

U23 Thái Lan (áo xanh) không có nhiều pha dứt điểm chất lượng hướng về phía khung thành đối phương

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar dù không lên bóng quá dồn dập nhưng vẫn có thêm rất nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Lần lượt Faisal Almukahal rồi Faragalla khiến cho thủ môn U23 Thái Lan phải trổ tài cứu thua trong hiệp hai.

Mãi tới những phút bù giờ, U23 Thái Lan mới có được cơ hội thực sự ngon ăn. Thủ môn Qatar phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài thổi phạt penalty. Phongsakon thực hiện thành công giúp U23 Thái Lan rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Bàn rút ngắn tỉ số quá muộn màng không thể giúp U23 Thái Lan tránh được thất bại trước U23 Qatar

Nhưng khoảng thời gian còn lại là không đủ để Voi chiến làm nên chuyện. U23 Qatar giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1 và tạm thời vươn lên đầu bảng giải đấu với 4 điểm sau 2 trận đấu. Với U23 Thái Lan, việc chưa có điểm nào đã khiến họ chắc chắn hết hi vọng giành ngôi vô địch.

Lượt trận cuối cùng, U23 Qatar chạm trán U23 Việt Nam (19h00 ngày 14/11). Trước đó vào lúc 15h00, U23 Thái Lan sẽ so tài với U23 Singapore.

Kết quả: U23 Thái Lan 1-2 U23 Qatar

Bàn thắng:

U23 Thái Lan: Phongsakon 90+3'

U23 Qatar: Yamaan Jarrar 8', Jad Saleh 18'

Đội hình ra sân:

U23 Thái Lan: Attituch Chankarak, Parinya Nusong, Jiradet Taichankong, Sphon Noowong, Peeranan Buakai, Rathathammanun Deeying, Paripan Wongsa, Tanakrit Lomnak, Runphiset Phuthummee, Worawut Noisri, Jeffanafee Mamah

U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim

Xếp hạng giải U23 Quốc tế 2026