Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore diễn ra lúc 19h00 ngày 12/11.

Diễn biến trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam 0-0 U23 Singapore Bàn thắng:

Phút 24: Vẫn không vào! Vẫn là một tình huống tạt bóng vào vòng cấm đội bạn. Nỗ lực của Tuấn Khải không thể đem về bàn thắng.

Phút 16: U23 Việt Nam vẫn đang ép sân mạnh mẽ và dồn gần như toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương.

Phút 11: Bóng trúng xà ngang! Pha dứt điểm khéo léo từ chân Williams Minh Hoàng nhưng rất tiếc bàn thắng vẫn chưa đến.

Williams Minh Hoàng dứt điểm nguy hiểm (U23 Việt Nam vs U23 Singapore)

Phút 8: Không vào!! Cú sút nguy hiểm từ chân Quang Duyệt nhưng thủ môn Singapore đã cản phá tốt.

Phút 2: Nguy hiểm! Văn Thuận tạt vào từ cánh phải, Williams Minh Hoàng dù bị kèm nhưng đã cố gắng đánh đầu, bóng rơi về phía cột xa nhưng Gia Bảo đánh đầu cận thành đi vọt xà.

2 cơ hội của U23 Việt Nam (U23 Việt Nam vs U23 Singapore)

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Văn Bình, Thanh Đức - Tuấn Khải - Quang Kiệt - Anh Tiệp - Long Vũ, Đức Phú - Quang Duyệt, Gia Bảo - Williams Minh Hoàng - Văn Thuận

Như vậy, Williams Minh Hoàng sẽ đá chính ở vị trí cao nhất hàng công thay thế cho Minh Tâm.

U23 Singapore: Văn Bình, Anh Tiệp, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Thanh Đức, Đức Phú, Văn Thuận, Long Vũ, Quang Duyệt, Gia Bảo, Williams Minh Hoàng

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Cục diện giải đấu

U23 Qatar tạm thời vươn lên đầu bảng sau chiến thắng trước U23 Thái Lan. Nếu đánh bại U23 Singapore, U23 Việt Nam sẽ nắm lợi thế rất lớn để giành chức vô địch.

Danh sách ghi bàn

U23 Việt Nam: Minh Tâm - 2 bàn, Williams Minh Hoàng: 1 bàn

Minh Tâm lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan trong ngày ra quân

Phong độ 5 trận gần nhất

U23 Việt Nam

U23 Singapore

Thành tích đối đầu

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